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Трофімцева: росія, найімовірніше, вийде з Чорноморської зернової ініціативи

23.06.2023 / 09:10
Трофімцева: росія, найімовірніше, вийде з Чорноморської зернової ініціативи
росія, найімовірніше, вийде з Чорноморської зернової ініціативи в липні, заявила посол МЗС з особливих доручень, координатор Ради експортерів та інвесторів Ольга Трофімцева.

росія, найімовірніше, вийде з Чорноморської зернової ініціативи в липні, заявила посол МЗС з особливих доручень, координатор Ради експортерів та інвесторів Ольга Трофімцева.

"Зерновий коридор". 99,9% раша його покине в липні. Два основні чинники, на мою думку: Ердоган успішно виграв вибори. Мазепін (той, що аміак, добрива і оце все) відрапортував Путіну, що термінал для експорту аміаку з рашки вже майже добудовано, а це означає, що аміакопровід Тольятті-Одеса вже й не такий важливий", - написала Трофімцева в телеграм-каналі.

Вона також зазначила, що, за інформацією Мінінфраструктури, вони "мають план Б", проте вона його ще не бачила.

зернова ініціатива, Трофімцева
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