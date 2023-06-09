Васьков: "Зернова ініціатива" працює менше ніж на 20% своєї пропускної спроможності

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер.

"У нас із 1 травня до сьогодні інспекцію на вхід пройшли лише 43 судна. Відповідно в середньому з 1 травня російська федерація пропускає на інспекції трохи більше ніж одне судно на добу. В очікуванні наразі 54 судна, деякі з них очікують інспекції понад три місяці. Порт "Південний" не працює повністю. Якщо говорити в цифрах, то ініціатива вже зараз працює менш ніж на 20% своєї нормальної пропускної спроможності. І з кожним днем ситуація погіршується, виключно через позицію росії у Спільному координаційному центрі", - сказав Васьков.

Заступник міністра зазначив, що ООН і Туреччину поінформовано про ситуацію, і переговори ведуть через них. "Переговори ведуть через ООН і Туреччину. Вони знають про ситуацію. Щодня ми спілкуємося. Наразі ми не маємо інформації про те, що ситуація може покращитися", - сказав Васьков.

Відповідаючи на запитання щодо перспектив транзиту російського аміаку в обмін на гарантії нормальної роботи угоди про безпечний експорт зерна, він нагадав, що аміакопровід наразі непрацездатний. "Аміакопровід за останні три доби було двічі пошкоджено обстрілами з боку рф. Наразі він непрацездатний. Сказати, в який термін його може бути відремонтовано, зможуть лише відповідні фахівці, коли отримають доступ і це буде безпечно", - сказав Васьков.

Чорноморську зернову ініціативу уклали в Стамбулі 22 липня 2022 року за участю ООН, України, Туреччини та росії. Її суть у створенні коридору для вивезення зерна з трьох українських портів – "Чорноморська", "Одеси" і "Південного" – в умовах війни росії проти України. Ініціативу було укладено на 120 днів, її продовжували двічі, востаннє 18 березня. Однак якщо Україна заявляла, що її було продовжено на 120 днів, то росія стверджувала, що лише на 60 - до 18 травня, і наполягала на розблокуванні роботи аміакопроводу Тольятті-Одеса та знятті всіх санкцій під час торгівлі російською агропродукцією та добривами.

Президент Туреччини 17 травня заявив, що "зернова ініціатива" продовжить роботу ще два місяці, що пізніше підтвердив Генсек ООН Антоніу Гуттереш. Однак глава ООН заявив, що невирішені питання ще залишаються.

У порту "Південний" працює Одеський припортовий завод, який перевалює аміак з аміакопроводу Тольятті-Одеса.