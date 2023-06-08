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Україна уклала угоду на 4 роки з Організацією економічного співробітництва та розвитку

08.06.2023 / 14:20
Україна уклала з Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) угоду про партнерство, яка започаткувала чотирирічну програму підтримки реформ і відбудови, а також допоможе Києву наблизитись до членства в організації та Європейському Союзі.

Про це йдеться в повідомленні ОЕСР, яке цитує "Європейська правда".

Програма була ухвалена в Парижі на засіданні Ради ОЕСР на рівні міністрів між генеральним секретарем організації Матіасом Корманном та прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, який долучився до заходу онлайн.

За словами Корманна, програма відображає пріоритети Києва, які полягають у зміцненні інституцій та врядування, продовженні боротьби з корупцією, залученні приватних інвестицій і "створенні підвалин для довгострокового добробуту і можливостей для населення країни".

"Вона допоможе наблизити Україну до стандартів та передового досвіду ОЕСР і, зрештою, сприятиме вступу України до ЄС", – зазначив він.

Реалізацію програми координуватиме Офіс зв'язку ОЕСР-Україна, відкритий на початку 2023 року.

Організація економічного співробітництва і розвитку – міжурядова організація, що об’єднує 38 держав-членів, на які припадає понад 62% світового ВВП. Члени ОЕСР проголошують відданість принципам демократії та ринкової економіки.

ОЕСР
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