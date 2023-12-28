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Японія та ООН закупили ліки та медичні засоби для пологових будинків України

10.01.2024 / 15:23
Уряд Японії та Представництво Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні спільно закупили 70 тонн ліків та медичних засобів для пологових будинків України.

Про це повідомило посольство Японії в Україні.

Зазначається, що медикаменти були закуплені для 93 пологових будинків.

Нагадаємо, Японія придбала для України великогабаритне енергообладнання загальною потужністю близько 200 МВт: п'ять газотурбінних установок і сім великих трансформаторів.

ООН, ліки, Японія
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