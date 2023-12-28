Японія та ООН закупили ліки та медичні засоби для пологових будинків України

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18:30
Війна за Тайвань може коштувати світу близько $10 трлн
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13:19
ВЕФ: Наступного тижня Зеленський відвідає економічний форум у Давосі
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13:19
У білорусі будують військове містечко за 40 кілометрів від кордону з Україною, - ЗМІ
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12:16
МО Британії: рф вирішила відновити радянську контррозвідувальну організацію "смерш"
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18:30
У Німеччині звинувачують федеральний уряд у нерішучості щодо постачання Україні ракет Taurus
- 18:30
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11:14
Борги перед Укренерго за рік зросли на 40%
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19:14
На погашення боргів грошей немає, на експансію в сусідні країни є: Проросійський олігарх відкрив ТРЦ у Кишиневі
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16:25
Шуляк: Реальний антикорупційний ефект від цифровізації будівельної галузі становить 1,5 млрд грн щорічно
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10:12
Експерт: Мета санкцій проти росії поки що не досягнута
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10:10
ДПСУ: Польські фермери розблокували пункт пропуску "Медика - Шегині"
- 11:14
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