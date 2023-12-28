Японія та ООН закупили ліки та медичні засоби для пологових будинків України

Про це повідомило посольство Японії в Україні.

Зазначається, що медикаменти були закуплені для 93 пологових будинків.

Нагадаємо, Японія придбала для України великогабаритне енергообладнання загальною потужністю близько 200 МВт: п'ять газотурбінних установок і сім великих трансформаторів.