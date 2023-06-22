Столтенберг: Командування ЗСУ приймає правильні оперативні рішення

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час відвідання разом із міністром оборони ФРН Борисом Пісторіусом німецької авіабази Ягель, де проходять навчання Air Defender 2023.

"Ми бачимо, що Україна просувається, але бої точаться дуже важкі при запеклому опорі росіян, які налагодили добру оборону. Але я впевнений, що українське командування приймає правильні оперативні рішення", - зазначив він.

За словами Столтенберга, Україна потребує постійної підтримки, аби визволити свою територію і мати надалі кращі переговорні позиції. Разом з тим, НАТО не є і не буде стороною конфлікту.

Також генсек НАТО підтвердив початок навчання українських пілотів управлінню винищувачами 5-го покоління і подякував країнам, які долучилися до цього. Він зазначив, що терміни передачі літаків ще остаточно не ухвалені.

За словами Столтенберга, навчання Air Defender 2023 є чітким сигналом рішучості та єдності НАТО.

"Ми не хочемо провокувати конфлікти, ми хочемо їм запобігати і робимо це через стримування, зокрема, за допомогою таких навчань", - заявив він.

Генсек НАТО додав, що війна росії проти України засвідчила важливу роль ВПС і захисту повітряного простору задля оборони.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оцінив "високомотивований персонал", який бере участь у навчаннях. Він заявив, що з огляду на нинішні безпекові виклики, навчання проводитимуться частіше.

Зазначимо, що навчання Air Defender 2023 є найбільшими в історії НАТО. У них беруть участь понад 250 літаків та понад 10 тисяч військових із 25 держав.