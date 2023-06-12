Столтенберг: Наступ української армії демонструє перші ознаки успіху

Наступ української армії на тимчасово окуповані росією території сходу й півдня України демонструє перші ознаки успіху.

Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє USA Today у вівторок, 13 червня.

За його словами, українці поступово "завойовують позиції", відбивши у росіян кілька невеликих неселених пунктів, але застеріг від очікувань швидких успіхів.

"Ми повинні бути готові до того, що цей наступ буде кривавим і важким. росіяни встигли побудувати укріплення – це досить важкі оборонні лінії, і прорвати їх – складне завдання", – зазначив Столтенберг.

За його даними, російські війська, які зустрічали наступ українських сил, були гірше оснащені й забезпечені.

"Але те що ми бачимо, українці мають мужність, рішучість звільнити землю... і відтіснити росіян", – додав генсек НАТО.