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Столтенберг: Від початку контрнаступу українці просуваються вперед, набираючи силу

14.06.2023 / 09:10
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг констатує, що від початку контрнаступу українці просуваються вперед, набираючи силу, і що більше територій вони звільнять, то ймовірніше, що президент росії володимир путін зрозуміє, що виграти цю війну агресії він не може.

Про це Столтенберг сказав у вівторок у Вашингтоні в заяві, зробленій спільно з державним секретарем США Ентоні Блінкіном. Як відомо, генсек НАТО перебуває у США із дводенним візитом.

Подякувавши Блінкену за підтримку, яку Україні надають США, так само як і європейські союзники, Столтенберг сказав: "Ця підтримка робить різницю на полі бою якраз у той час, як ми з вами говоримо. Українці розпочали контрнаступ, вони просуваються вперед, вони набирають силу. Поки що це лише початок, ми всі знаємо, що чим більше території українці зможуть звільнити, тим сильнішими вони будуть за столом переговорів, і тим імовірніше, що президент Путін зрозуміє, що він ніколи не переможе в цій битві, ніколи не виграє війну агресії на полі бою".

Блінкен повідомив, що під час зустрічі сторони обговорили майбутній саміт альянсу, який відбудеться в липні у Вільнюсі. "Ми з упевненістю можемо сказати, що на саміті ми побачимо, як союзники знову підтвердять свою прихильність до статті 5 і захисту кожного сантиметра території НАТО, посилення інвестицій в оборону для того, щоб ще більше зміцнити можливості альянсу зі стримування та оборони. Ми також побачимо серйозний пакет політичної та практичної підтримки Україні. Також настав час вітати Швецію як нового члена альянсу", - окреслив теми обговорення держсекретар США.

Столтенберг, Блінкін
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