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Кубраков: Перші українці вже отримують грошову компенсацію за пошкоджене житло

09.06.2023 / 16:25
Перші вісім українців уже отримують грошову компенсацію на ремонт пошкодженого житла, передбачені програмою "єВідновлення".

Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, передає "Інтерфакс-Україна".

За словами урядовця, наразі триває робота над компенсаціями за знищене житло.

"Вважаємо, що люди вже мають починати отримувати компенсацію, щоб мати можливість побудувати нове житло", – висловився він.

Нагадаємо, 10 травня в Україні стартував перший етап програми "єВідновлення". Йдеться про надання громадянам до 200 тис. грн на відновлення помешкань, які отримали незначні пошкодження внаслідок збройної агресії рф і досі не були відремонтовані. Гроші можна використати на придбання будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт, а також на послуги підрядників.

Кубраков
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