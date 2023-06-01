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КНДІСЕ: Діти - особлива категорія свідків і робота з ними відрізняється від роботи з дорослими

02.06.2023 / 13:20
Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) проводять дослідження психологічного стану дітей, які стали свідками злочинів чи постраждали від насильства. Головна мета таких досліджень - з'ясувати та оцінити психологічні наслідки для дитини, зафіксувати події, які їй довелося пережити, та встановити чи повною мірою відповідає дійсності інформація, яку надає дитина.

Про це пише УНН.

Це питання особливо актуальне в Міжнародний день захисту дітей, який щорічно відзначається 1 червня в більшості країн світу.

Експерти зазначають, що діти - особлива категорія свідків і робота з ними відрізняється від роботи з дорослими. Важливо підготуватися до бесіди з дитиною, щоб отримати достовірні відомості, необхідні для розслідування злочину та не допустити повторного травмування.

“Ми психологи, тому ми маємо надавати навіть під час експертної діяльності (як супутну - ред.) психологічну допомогу. Саме тому у нас з дітьми працюють тільки ті люди, які мають і психологічну, і педагогічну освіту”, - зазначив експерт КНДІСЕ Юрій Ірхін.

В інституті наголошують - основним маркером травмування малюків є втрата активності.

“Дитина занурюється в себе, припиняє спілкування з навколишнім світом, навіть не користується гаджетами. Це явний маркер психологічної травми”, - наголосив Ірхін.

Експерт радить - аби реабілітувати дитину потрібно максимально приділяти їй увагу та підвищувати її авторитет.

У Київському науково-дослідному інституті судових експертиз повідомляють, що кількість досліджень психологічного стану малечі значно зросла з початком широкомасштабного військового вторгнення росії в Україну. Неодноразовими були й факти роботи з дітками, які стали жертвами сексуального насилля, і були свідками смерті близьких через російську воєнну агресію.

діти, КНДІСЕ
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