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Мінрозвитку: росія вчергове блокує реєстрацію флоту до всіх портів України у рамках "зернової ініціативи"

02.06.2023 / 16:27
росія вчергове заблокувала реєстрацію вхідного флоту до всіх портів України у рамках "зернової ініціативи".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій і інфраструктури.

Так, впродовж двох днів, 30 та 31 травня, росія без пояснень зареєструвала для інспекції лише одне вхідне судно на порт "Чорноморськ", в той час коли інші сторони спільного координаційного центру підтвердили участь 10 суден на три порти. 

"Деструктивна позиція росії та відсутність зареєстрованих суден на інспекцію унеможливлює складання інспекційного плану на сьогодні, про що всі сторони були повідомлені Секретаріатом СКЦ", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, в черзі на інспекцію в територіальних водах Туреччини очікують 50 суден, на які має бути завантажено 2,4 мільйона тонн продовольства для світу.

"Це майже вдвічі більший обсяг, ніж було експортовано в травні. Деякі судна очікують інспекції СКЦ понад 3 місяці. Це понад 1 мільярд доларів збитків, які позначаються на кінцевій вартості продовольства для світу. Таким чином росія в черговий раз знайшла спосіб обмежити світ в їжі", - наголосили у міністерстві.

У відомстві нагадали, що блокування реєстрації нового вхідного флоту, як і блокування найбільшого порту "Південний", є грубим порушенням умов "зернової ініціативи".

Українська делегація вимагає відновити повноцінну роботу в складі 3 інспекційних команд та 9 інспекцій на день.

"Сподіваємося, що партнери по Ініціативі все ж таки знайдуть рішення та припинять цей шантаж росії всього світу", - додали у міністерстві.

зернова угода
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