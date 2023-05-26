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Нагорняк: Після підняття тарифів на елекроенергію суми у платіжках в середньому зростуть на 150-200 гривень

29.05.2023 / 15:24
Після підняття тарифів на елекроенергію до 2,88 грн за кВт/год суми у платіжках в середньому зростуть на 150-200 гривень.

Про це розповів член комітету парламенту з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк в ефірі телемарафону.

"Достатньо рішення Кабінету міністрів для того, щоб збільшити ціну на електроенергію для населення і прибрати поріг. Поріг прибирається, зі слів енергетиків і регулятора, для того, щоб упростити облік. Тому що, коли йде поріг до 150 кВт або вище, то можуть бути певні маніпуляції. І для того, щоб їх прибрати, прибирають поріг і роблять єдиний тариф для всього населення – 2,88 грн. В середньому зросте десь на 150-200 грн для середньостатистичного споживача", – сказав він.

Нардеп зазначив, що ті, хто отримували субсидії, і надалі будуть їх отримувати і після підняття тарифів.

електроенергія, Нагорняк
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