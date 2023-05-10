Прілєпін – не перший і не останній в довгому "бавовняному" списку СБУ, – Голобуцький

Про це повідомляє експерт Олексій Голобуцький з посиланням на свої джерела.

"Підрив Прилєпіна та інших свідчить про існування "бавовняного" списку СБУ. І він не перший і не останній в цьому довгому списку. А підрив – ще один сигнал усім російським терористам та ідеологам знищення українців", - пише політолог.

Голобуцький вважає, що не так важливо помре Прилєпін в лікарні чи залишиться в інвалідному візку. "Головне, кожен бажаючий знищити Україну ще чіткіше зрозумів, що за злочини проти нашої держави обов’язково буде покарання. Навіть якщо ти оголосиш, що пішов на фронт, а сам сховаєшся в лісах за тисячі кілометрів від нього, як це зробив "героїчний Захар". Тебе знайдуть і покарають. Якщо твоя мета – знищити Україну, то значить ти смертник з "бавовняного списку" СБУ", - підкреслює експерт.

"Росіяни, після "катапультування" Прилєпіна, одразу почали кричати про терористичний акт. Однак, тут я можу їм порекомендувати почитати історію ізраїльського Мосаду, за зразком якого діє наша спецслужба після того, як її очолив Малюк", - резюмує Голобуцький.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російського військового злочинця Захара Прилєпіна підірвали в Нижегородській області рф. Пресс-служба СБУ заявила, що не може підтвердити або спростувати свою причетність до вибуху: «Як зазначав очільник СБУ Василь Малюк, для росіян, які принесли на нашу землю війну, загибель людей та насилля, бавовна палала, палає і буде палати. Про те, хто стоїть за тим чи іншим випадком – зможемо говорити уже після нашої перемоги».