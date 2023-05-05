Голлівудська акторка: Тиждень в Україні змінив моє життя

Про це Винник заявила в Instagram.

«Для мене як гордого українця велика честь бути гостем президента Зеленського та наших партнерів із United24. Цей тиждень в Україні змінив моє життя. Залишайтеся з нами…», – заявила Кетрін.

Нагадаємо, що Кетрін Винник приїхала 4 травня до Києва разом з актрисою Іванною Сахно. Зірки вже встигли прогулятися столицею та сфотографуватися на тлі згорілої техніки армії РФ, яку виставили на Софійській площі.

Кетрін та Іванна приїхали в Україну на тлі річниці платформи United24. Акторка є амбасадоркою платформи з березня і просуває тему відновлення країни в маси.