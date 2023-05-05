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Голлівудська акторка: Тиждень в Україні змінив моє життя

08.05.2023 / 18:30
Голлівудська акторка українського походження Кетрін Винник стала гостем президента України Володимира Зеленського та партнерів Unitet24. Зірка також заінтригувала фанатів, заявивши про зміни в житті.

Про це Винник заявила в Instagram.

«Для мене як гордого українця велика честь бути гостем президента Зеленського та наших партнерів із United24. Цей тиждень в Україні змінив моє життя. Залишайтеся з нами…», – заявила Кетрін.

Нагадаємо, що Кетрін Винник приїхала 4 травня до Києва разом з актрисою Іванною Сахно. Зірки вже встигли прогулятися столицею та сфотографуватися на тлі згорілої техніки армії РФ, яку виставили на Софійській площі.

Кетрін та Іванна приїхали в Україну на тлі річниці платформи United24. Акторка є амбасадоркою платформи з березня і просуває тему відновлення країни в маси.

Винник, Зеленський, United24
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