Politico: ООН готова допомогти ЄС позбутися надлишку українського зерна

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Politico із посиланням на слова Мартіна Фріка, директора Глобального офісу WFP у Брюсселі та Берліні.

"Доставка зерна деяким з найбідніших людей у світі має вирішальне значення в умовах цієї глобальної продовольчої кризи. Ми перевозимо зерно з України через Чорне море і готові працювати з Європейською Комісією та державами-членами для пошуку рішень", - сказав Фрік.

Представники Європейської комісії зустрілися в неділю з представниками п’яти країн Східної Європи, щоб обговорити пропозиції щодо вирішення проблеми надлишку українського зерна та інших харчових продуктів після того, як чотири з них — Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія — запровадили заборону на імпорт.

Зазначається, що WFP вже доставляє продукцію, що експортуються з України в рамках Чорноморської зернової ініціативи. Доля угоди опинилася під загрозою після того, як москва заявила, що більше не гарантуватиме безпечний прохід суден з 18 травня.