Politico: ООН готова допомогти ЄС позбутися надлишку українського зерна

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Bloomberg: Макрон хоче звернутися до Китаю з планом, який може призвести до переговорів між росією та Україною19.04.2023 / 12:18Последние новости рубрики
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Чехія: Китаю вигідно продовжувати війну між росією та Україною
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Гутерреш: Напруженість між провідними державами перебуває на історичному максимумі
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МО Британії: Влада росії прагне відкласти відкриту обов’язкову мобілізацію якомога довше
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медведєв заявив, що заборона експорту товарів у росію може негативно вплинути на "зернову угоду"
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G7: Уряди повинні активно підтримувати перекваліфікацію, яка є основою інвестування в людей
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Мультимодальні перевезення — види та особливості їх організації20.04.2023 / 21:35Последние новости рубрики
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Forbes: Сукупна вартість природних ресурсів України сягає майже $15 трлн
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Железняк: Рівень незаконного обігу тютюнових виробів перевищив 20% від усього внутрішнього ринку
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Кабмін продовжує пільгову ціну на електроенергію для населення ще на місяць
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Мінсоцполітики: На накопичувальні пенсії потрібно відраховувати не менше 7-10% заробітку
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Prozorro відкрило інформацію про беззбройові оборонні закупівлі
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Как выбрать чехол из натуральной кожи для смартфона04.04.2023 / 01:03Смартфон – не только техническое устройство, но и стильный аксессуар. Именно поэтому многие пользователи телефонов стараются выбирать для них не только функциональные, но и эстетически привлекательные кейсы. Существует множество разных материалов для чехлов, но одним из самых популярных является натуральная кожа. В данной статье мы в интернет-магазине Kartell https://kartell.store/ рассмотрим преимущества кейсов из натуральной кожи и подскажем, как правильно выбрать качественный кейс из этого материала.Последние новости рубрики
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Професійна гігієна ротової порожнини: чистка зубів
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«Сходити чи замовити?»: чи можуть продукти з доставки зрівнятися з продуктами із супермаркету
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Для чого потрібне КАСКО та де оформити цей договір22.04.2023 / 16:37Страхування автомобіля буває обов’язковим і добровільним. До першого різновиду відноситься ОСЦПВ, яке покриває відповідальність водія перед третіми особами. Щоб розраховувати на відшкодування власних збитків внаслідок певних подій, потрібна страховка автомобіля КАСКО. Оформити її можна на сайті страхової компанії «ПЗУ Україна»: https://www.pzu.com.ua/individual/avto/kasko.html.Последние новости рубрики
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У річницю повного звільнення Київщини у Бородянці відкрили скульптуру «Дівчинка під сонцем»03.04.2023 / 15:34Последние новости рубрики
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