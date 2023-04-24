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Politico: ООН готова допомогти ЄС позбутися надлишку українського зерна

25.04.2023 / 10:12
Politico: ООН готова допомогти ЄС позбутися надлишку українського зерна
Всесвітня продовольча програма ООН готова допомогти ЄС позбутися надлишку українського зерна та доставити його до країн, які цього найбільше потребують.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Politico із посиланням на слова Мартіна Фріка, директора Глобального офісу WFP у Брюсселі та Берліні.

"Доставка зерна деяким з найбідніших людей у світі має вирішальне значення в умовах цієї глобальної продовольчої кризи. Ми перевозимо зерно з України через Чорне море і готові працювати з Європейською Комісією та державами-членами для пошуку рішень", - сказав Фрік.

Представники Європейської комісії зустрілися в неділю з представниками п’яти країн Східної Європи, щоб обговорити пропозиції щодо вирішення проблеми надлишку українського зерна та інших харчових продуктів після того, як чотири з них — Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія — запровадили заборону на імпорт.

Зазначається, що WFP вже доставляє продукцію, що експортуються з України в рамках Чорноморської зернової ініціативи. Доля угоди опинилася під загрозою після того, як москва заявила, що більше не гарантуватиме безпечний прохід суден з 18 травня.

зерно, Politico
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