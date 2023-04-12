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Дуда: росія різними способами намагається залякати Європу

15.04.2023 / 16:15
російська федерація намагається залякати Західну Європу повідомленнями про можливе розміщення ядерної зброї на території білорусі.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пресконференцію у Відні.

За його словами, росія різними способами намагається залякати і викликати психоз у Західної Європи. Окрім повідомлень про розміщення ядерної зброї в білорусі Польща володіє інформацією, що рф всупереч усім домовленостям і міжнародним угодам багато років мілітаризує Калінінградську область.

Президент Польщі зауважив, що присутність армії США та НАТО у Східній Європі послаблюють можливість агресивних дій росії.

“Очевидно, що у світлі опору України і світу російським імперським планам, російська влада і путін пробують грати мускулами і різними способами лякати світ. Але не даймо себе залякати: ми сильні, оскільки ми об’єднані”, - зазначив Дуда.

Дуда, росія
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