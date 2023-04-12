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США та Велика Британія створять нову організацію з боксу, яка замінить проросійську IBA

14.04.2023 / 15:23
США та Великій Британії набридли постійні скандали, пов'язані з Міжнародною боксерською асоціацією, і вони створять нову організацію з цього виду спорту.

Нагадаємо, що проросійське керівництво IBA вже має давній конфлікт із МОК, а нещодавно оскандалилося допуском на чемпіонати світу спортсменів із країн-агресорів.

За повідомленням Inside the Games, група країн на чолі зі США та Британією планують вийти з організації, яку очолює Умар Кремльов. Натомість вони планують створити нову організацію World Boxing. Онлайн-брифінг із цього приводу запланований на сьогодні, 13 квітня. У ньому візьмуть участь США, Велика Британія та ще кілька європейських країн.

"Чотири лідери боксу дадуть відповіді на питання про цю світову подію, яка покликана забезпечити постійне місце боксу в центрі олімпійського руху та забезпечити краще майбутнє для спорту", – йдеться у заяві організаторів.

бокс, IBA
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