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Шмигаль: На російських мінах в Україні підірвалися 724 людини

05.04.2023 / 15:25
За останній місяць в Україні на російських мінах підірвалися 724 людини, з яких 226 загинули.

Про це повідомив на засіданні Кабінету міністрів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє пресслужба уряду.

"Росія продовжує вбивати навіть після того, як ми виганяємо її зі своїх територій. Залишає по собі смертоносний спадок. Лише за останній місяць на російських мінах підірвалися 724 людини, з них 226 загинули", - сказав він.

Очільник уряду нагадав, що вибухонебезпечними предметами всіяно близько 174 тисяч квадратних кілометрів території України, що приблизно як "половина території Японії, півтори Греції чи дві площі Австрії".

"Багато родючих українських земель непридатні для обробки. Вони небезпечні для фермерів. Натомість врожаї з цих земель могли б нагодувати понад 80 мільйонів людей у всьому світі. Особливо в країнах, що потерпають від голоду", - наголосив Шмигаль.

Він констатував, що Україні потрібне швидке та ретельне гуманітарне розмінування територій, і з огляду на масштаб робіт уряд визначив таке розмінування одним із п’яти ключових пріоритетів швидкого відновлення.

Зокрема, вже сформовано нормативно-правову базу, активізувано роботу Національного органу з питань протимінної діяльності, створено міжвідомчу робочу групу з питань гуманітарного розмінування та затверджено план розмінування понад 470 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення в дев’яти регіонах України.

Наразі працюють майже 350 груп розмінування із залученням українських та іноземних спеціалістів, знешкоджено близько 320 тисяч вибухонебезпечних предметів. Першим регіоном, де розпочалося гуманітарне розмінування сільгоспземель, стала Миколаївська область.

"Прямо зараз по всій країні відбувається посівна. Друга посівна під час великої війни. Аграрії в усіх регіонах посіяли більше 500 тисяч гектарів. Найбільше на Тернопільщині, Вінниччині та Хмельниччині. Загалом сподіваємося засіяти цьогоріч понад 13 мільйонів гектарів. Тому всі роботи щодо розмінування й допомоги нашим аграріям – це пріоритет", - зазначив Шмигаль.

Шмигаль
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