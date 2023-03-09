Цілеспрямовано. Вчасно. Прозоро: Резніков прокоментував зустріч з міністрами оборони країн ЄС

Про це він написав у Twitter.

"Targeted. Timely. Transparent. Я називаю це "Формулою потрійного Т" розвитку сектору безпеки і оборони України. За підтримки партнерів Україна обов’язково переможе", - наголосив Олексій Резніков.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон конкретизував, що йшлося, зокрема, про прискорення постачання Україні артилерійських снарядів.

"Хороший день для збільшення військової підтримки України. Вжиті кроки щодо забезпечення артилерійськими боєприпасами та збільшення виробництва. Ціль – ухвалити рішення наприкінці цього місяця", - повідомив Йонсон.

Олексій Резніков у Стокгольмі зустрівся також з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

"Важлива дискусія щодо військової та іншої підтримки України з боку Швеції. Україна захищає не лише власну безпеку, а й нашу", - повідомив за результатами зустрічі Крістерссон.

Як повідомлялося, 7-8 березня у Стокгольмі проходила неформальна зустріч міністрів оборони ЄС. Головним питанням було прискорення військової допомоги Україні. Під час заходу міністр оборони України Олексій Резніков провів перемовини з міністром оборони Данії Якобом Эллеманном-Йенсеном, Нідерландів — Кайсою Оллонгрен, Німеччини — Борисом Пісторіусом, Естонії — Ханно Певкуром та іншими.