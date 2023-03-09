Кінцевою метою ООН є досягнення справедливого миру в Україні згідно з міжнародним правом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека ООН Антоніу Гутерреша під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

"Позиція ООН абсолютно чітка - російське вторгнення в Україну є порушенням Статуту ООН та міжнародного права. Суверенітет, незалежність, єдність та територіальна цілісність України мають бути збережені згідно з міжнародно визнаними кордонами України. Наша кінцева мета також зрозуміла - справедливий мир згідно зі Статутом ООН та міжнародним правом і резолюцією Генасамблеї з нагоди річниці початку війни", - сказав Гутерреш.

Він зазначив, що поки цього не досягнуто, ООН продовжить працювати задля полегшення страждань людей в Україні та мінімізації глобальних наслідків війни.