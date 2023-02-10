НАБУ та САП завершили розслідувати справу про розтрату на Житомирському бронетанковому заводі

Як пише «Слово і діло», про це повідомляють прес-служби органів.

«Прокурор САП завершив досудове розслідування у справі щодо розтрати майна державного резерву на понад 4,5 млн грн колишнім директором та заступником директора Житомирського бронетанкового заводу. На сьогодні детективам НАБУ надано доручення відкрити матеріали справи стороні захисту для ознайомлення», – інформує САП.

За інформацією «Слово і діло», у справі підозрюють ексдиректора ЖБТЗ Сергія Бутенка та його заступника Сергія Латугу.

За даними слідства, підозрювані восени 2014 року незаконно провели розконсервацію майна Державного агентства резерву України, а саме 20 двигунів до бронетехніки. Їх фактично вилучили із мобілізаційного резерву та розпорядилися ними на власний розсуд.

Наприкінці листопада 2022 року НАБУ та САП спільно з працівниками Управління стратегічних розслідувань Національної поліції в Житомирській області повідомили про підозру експосадовцям.

Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про підозру екскерівництву Житомирського бронетанкового заводу. За даними слідства, підозрювані восени 2014 року незаконно провели розконсервацію майна Державного агентства резерву України, а саме 20 двигунів до бронетехніки. Їх фактично вилучили із мобілізаційного резерву та розпорядилися на власний розсуд. Ці дії вчинили під час гострої нестачі для Збройних сил України військової техніки у період військового вторгнення рф в Україну. У січні 2023 року підозрюваним продовжили обов'язки.