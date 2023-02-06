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Навесні в Україні різко зростуть ціни на цигарки

06.02.2023 / 18:00
В Україні очікують різкого зростання вартості тютюнових виробів. Ціни на цигарки зростатимуть щорічно по 2025 рік через збільшення ставок акцизного податку. Акцизний податок став вищим вже з початку року. Але ціни на цигарки орієнтовно зростуть десь із квітня.

Як зміняться ціни на цигарки, і чому зараз вони ще продаються за колишньою вартістю, розповідає Today.ua.

Отже, в Україні вже з 1 січня зросли ставки акцизного податку. Їхнє збільшення становить 20%. Слід зауважити, що 2023 рік не став унікальним. Поступове підвищення вартості тютюнових виробів через збільшення акцизного податку відбувається ще з 2021 року і триватиме по 2025. Щороку акциз зростатиме на 20%. Отже, в нинішньому році на українських курців просто чекає звичайне "транзитне" зростання вартості тютюнових виробів.

Цьогоріч найдешевші цигарки зростуть у ціні до 70 грн. Їхнє подорожчання в середньому становитиме 10 грн. Ще істотніше подорожчає товар із середнього цінового сегменту – на 14 грн. Середня вартість пачки цигарок тут становитиме 84 грн. А найдорожче вартуватимуть цигарки преміум-класу – понад 92 грн.

А до 2025 року акциз за тисячу штук цигарок має зрости до 90 євро. Тоді за пачку найдешевших цигарок курцям доведеться викласти 101 гривню.

Наразі курці ще не відчули подорожчання тютюнових виробів. У магазинах пачка цигарок поки що коштує, як і торік. Це пояснюють тим, що зазвичай наприкінці року рітейлери, знаючи про подорожчання, роблять запас такого товару. Отже зараз вони ще спродують цигарки, які були закуплені торік. Але вже в лютому-березні ці запаси будуть реалізовані, і в торгівлю почне надходити товар за значно вищими цінами.

цигарки
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