Агробизнес в Украине: инвестиции или риски?

С давних времен и до теперешнего 2022-го года Украина считалась страной, где весьма подходящие условия для выращивания аграрных культур. Плодородная почва и весьма подходящий климат, все это очень способствует сбору большого урожая. Зерновые культуры уже много лет экспортируются отсюда во множество стран Европы. В связи с этим сфера инвестиций в агробизнес достигла очень высокого уровня https://sp.agency/ru/service/risks-management/. Но в сегодняшнее время появилось и множество вариантов риска для того, чтобы открыть бизнес инвесторам. В основном это связано с напряженной политической ситуацией в Украине. Инвестор может столкнуться с несколькими проблемами, среди них:

Давление со стороны правительственных органов, в которое превращаются проверки бизнеса

Коррупция

Документы готовятся очень длительное время

Продажа бизнеса в виде корпоративных прав

Мораторий на продажу земельных участков

Полный доступ к сетям и инфраструктуры

Доступных земель малое или очень ограниченное количество

Частые перемены в законодательстве

Местное население протестует против покупки

Любая из этих причин несет большой риск для инвестора

Последствия, к которым могут привести данные проблемы

Чтобы не довести до серьезных проблем, а тем более их последствиям, важно решить все эти факторы еще на начальном уровне.

Часто со стороны власти и чиновников возникает давление на проверки, с целью получить из этого выгоду или деньги. Они легко могут создать для вас серьезные проблемы, поэтому надо заранее решить способ предотвратить незаконные нападки государственных органов. Вы можете потерять очень большое количество драгоценного времени и финансов, решая проблемы с арестом счетов, судебные разбирательства, а также большие штрафы.

Еще одной из главных проблем является бюрократия, которая еще со времен Советского Союза характерна в Украине. Для того чтобы оформить один единственный документ, может уйти очень длительное время. Последствием это является масса потерянного времени, финансов, целая куча ненужных никому, дополнительных документов. Поэтому ваша работа может легко сорвать, едва достигнув только середины процесса.

Самой актуальной проблемой сейчас является коррупция. Почти каждый, с кем вы будете работать, будет требовать от вас какое-нибудь вознаграждение за свою работу. Это ухудшит репутацию, и приведет к некоторым финансовым потерям. При даче взятки госслужащим, вы нарушаете закон. В некоторых случаях это только частично решает проблему, и в будущем с вас опять будут требовать взяток.

Малое количество земельных участков приводит к тому, что их тут же раскупают. Как только их выставят на продажу. Те, у кого есть финансовое или политическое влияние, всегда обладают преимуществами, перед другими покупателями. Таким образом создается свой особый, закрытый рынок. Еще одной трудностью является изменение предназначения земли. Последствие этого, земельный участок со временем теряет свое качество.

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Компания «S&P Agency» — эксперт в сфере агробизнеса

Наша консалтинговая компания S&P Agency является авторитетным экспертом в сопровождении агробизнеса. Основная наша специализация, это сопровождение инвестиционных проектов, помощь при покупке ферм, и их дальнейшей деятельности. Мы сотрудничаем с инвесторами из множества европейских стран, а также США.

Мы берем огромное количество участков, которые были выставлены на продажу. Так же ведем переговоры с объектами, которые могут в дальнейшем выставить на продажу. Таким образом происходит максимальный охват участков, так как из-за ограниченного земельного рынка, трудно найти хороший участок, потому что их быстро разбирают.

В конце наш клиент может выбрать для себя наиболее подходящий ему участок, цена которого его полностью удовлетворит, и мы сразу же начинаем заключать договор с продавцом, чья земля вам подходит.

Решение проблем

Благодаря большому опыту работы в этой сфере, мы легко можем предсказать и решить любую проблему. Мы поможем подготовить нашему клиенту любые документы, которые могут понадобиться при проверке. Мы поможем защитить все слабые стороны, на которые могут надавить правительственные органы, зная все их уловки наперед.

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