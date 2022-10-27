Какие изменения ждут аудит налоговой отчетности в 2023 году?

В условиях военного времени экономика страны терпит существенные потери. Но, несмотря на все, Министерство финансов Украины старается внедрить международный стандарт, основанный на электронном аудите налогоплательщиков. Данная система позволит минимизировать, а в последующем и полностью исключит воздействие человека в процессе формирования выплат налогов.

В чем суть самой системы Е-аудита?

На сегодняшний день вести правильный и честный аудит налоговой отчетности можно с помощью компании «Кей Солюшнз» – https://keys.ua/nalogovyij-audit.html. Появление малейших изменений в законодательстве отслеживается и изучается специалистами в кратчайшие сроки. Поэтому вероятность появления штрафов или уголовной ответственности за неуплату налогов с компанией «Кей Солюшнз» невозможна.

Так что же такое этот международный стандарт автоматического обмена информацией о финансовых счетах и налоговых целях и в чем его суть? Условия Е-аудита будут распространяться на всех плательщиков налогов на добавленную стоимость. Данная система направлена на автоматизацию налоговых проверок, что, в свою очередь, повышает коэффициент деятельности самого ведомства.

Суть самой системы предусматривает процедуру подачи налогоплательщиком стандартного аудиторского файла. В последующем данные на файле проходят электронную проверку, по результатам которой допускается возможность исправления ошибок вручную. По формату окончательных данных SAF-T файла проходит сама налоговая проверка.

Какие этапы и сроки внедрения системы были запланированы?

Законодательством предусмотрено пошаговое и плавное внедрение системы, окончание которой запланировано было через 4 года. Постановочные этапы:

1. Стартовый в 2023 году. Предусматривает подачу аудиторских файлов крупными налогоплательщиками по официальным запросам контролирующих органов.

2. Основной с 2025 года. Базируется на подаче файлов SAF-T всеми большими налогоплательщиками.

3. Заключительный с 2027 года. Основан на полном переходе всех налогоплательщиков НДС к электронной подаче аудиторских файлов.

Стоит отметить, что стремительное развитие военных действий на территории страны может существенно скорректировать сроки внедрения запланированной международной сети автоматического обмена. Но факт того, что рано или поздно мы к этому придем, остается неизменным.

Какую ответственность несет налогоплательщик за неподачу SAF-T файла?

В самом законопроекте о внедрении электронных проверок Е-аудита был одобрен и утвержден до начала военных действий на территории Украины. Поэтому вероятность внесения изменений в сроки его реализации очень высока. Но, несмотря на данный факт, ответственность за неподачу SAF-T документа или несвоевременное введение данных придется нести, согласно условиям нормативного документа.

Размеры штрафных санкций за нарушение условий ведения Е-аудита представлены в виде:

· 100 минимальных зарплат за отчетный период для налогоплательщиков крупных предприятий;

· 10 минимальных зарплат в размере на первое число отчетного периода для налогоплательщиков, подпадающих под условия ст. 180 Налогового кодекса Украины.

Нестабильное время, постоянное изменение различных отраслей законодательной базы для стабилизации экономического состояния страны требуют внимательного и профессионального подхода к ведению бухгалтерского учета и налоговой отчетности предприятий. Поэтому не стоит пренебрегать услугами аутсорсинговых компаний. Разумным решением будет сопровождение вашего бизнеса профессиональными специалистами.