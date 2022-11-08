Какой шнековый маслопресс лучше выбрать для производства масла?

Одна из важнейших отраслей пищевой промышленности Украины - добыча масла из семян подсолнечника, сои, рапса и других масличных культур. Популярным способом получения этого продукта есть метод холодного отжима. Для его использования необходимо специальное оборудование, известное под названием маслопресс шнековый. Купить аппарат этого вида высокого качества по привлекательной цене предлагает компания «ТАН» (Чернигов), специализирующийся на производстве оборудования для масложировой промышленности.

Что такое шнековый маслопресс

Название устройства связано с названием одной из его основных комплектующих деталей — шнека. Последний представляет собой металлический цилиндр со сплошной винтовой поверхностью, надеваемой на вал. При движении вала со шнеками вокруг своей оси происходит переработка материала или его перемещение в специальный отсек.

Маслопресс шнековый — это специальная машина с электрическим приводом, с помощью которой осуществляется отжим подсолнечника, сои, рапса и других масличных культур механическим способом. Использование такой нехимической технологии — это идеальный вариант изготовления масла и жмыха для пищевой и кормовой промышленности. Конструктивно шнековый пресс состоит из следующих элементов:

станины;

вал шнекового типа;

редуктора питания;

зеерной камеры;

механизма, регулирующего толщину жмыха, перед его поступлением в камеру;

маслосборное устройство;

электрический привод и другое оборудование.

Есть модели маслопрессов шнековых, снабженных функцией плавной регулировки частоты оборотов шнека. Оборудование работает по следующему принципу. Предварительно подготовленное сырье в виде мезги подается в загрузочный бункер. С него она перемещается с помощью питающего шнека в зеерную камеру. Здесь на массу мезги производится давление шнековым валом, что приводит к выделению масла. Она стекает через специальные отверстия в резервуаре, расположенном под зеерной камерой.

Чтобы из мезги выделялось максимальное количество масла, внутренняя поверхность зеерной камеры делается ребристой. Это позволяет увеличить силу трения, предотвращать холостое вращение семян. Жмых (отжатое сырье) выводится через кольцевое отверстие между конусом и втулкой шнекового вала. Регулировка выхода из пресса осуществляется конусным регулятором давления.

Виды шнековых маслопрессов на производстве

Оборудование данного типа, используемое для изготовления растительных масел в производственных объемах, предлагается производителями устройств в двух вариантах:

форпрессы для предварительного отжима;

экспеллеры для окончательного отжима.

Компания «ТАН» предлагает потребителям следующий модельный ряд форпрессов и экспеллеров:

форпрессы — модели ПШ-70, ПШ-90, ПШ-300;

экспеллеры — 2ПШ-25.

Все оборудование имеет высокое качество. Различные модели прессов отличаются друг от друга техническими характеристиками, включая мощность электродвигателя, производительность, габаритные размеры и другие показатели.

Преимущества использования шнековых маслопрессов

Оборудование такого типа предполагает использование метода как горячего, так и холодного отжима. При холодном прессовании в конечном продукте максимально сохраняются имеющиеся в семенах минералы и витамины, делая его очень полезным для здоровья. Масло, полученное с помощью шнековых маслопрессов, приятное по вкусу, может употребляться даже сыроедами.

Какой шнековый маслопресс лучше?

Все изделия, предлагаемые компанией «ТАН», отличаются износостойкостью, высоким сроком службы, доступной стоимостью. Поэтому говорить о том, какая модель этого вида оборудования лучше, не совсем корректно. Все зависит от характера работ, которую должно выполнять маслопресс, производственных мощностей предприятия, на которых он будет установлен. Важное значение имеют также финансовые возможности, которые имеет потенциальный покупатель.