В Європі ціни на електроенергію б'ють рекорди: ЄС скликає нараду

Базова ціна на електроенергію в Європі у пʼятницю, 26 серпня, перевищила €800 за мВт/год. Це майже вдесятеро більше, ніж минулого року.

У Франції вона вперше сягнула €1000, пише Bloomberg.

Ціни на електроенергію бʼють рекорди майже щодня, оскільки Росія обмежує постачання природного газу напередодні зимового опалювального періоду. Безпрецедентне зростання цін на енергію підживлює інфляцію та загрожує фінансам домогосподарств і підприємств усієї Європи.

Ціни на електроенергію в Німеччині на наступний рік зросли до €920 за мВт/год на European Energy Exchange AG, тобто на 64% – цього тижня.

Еквівалентний французький контракт зріс на 19% до €1075.

У скандинавських країнах ціна на наступний рік підскочила на 11% до рекордних €277 за мВт/год.

Ціни також зросли після того, як комунальне підприємство Electricite de France SA оголосило, що низка його атомних електростанцій відновить роботу пізніше, ніж очікувалося. Ці агрегати будуть ключовим джерелом енергії цієї зими, тоді як природний газ залишається дефіцитним.

Європейський союз вирішив скликати екстрену нараду міністрів енергетики, щоб обговорити загальноблокові рішення щодо стрибка цін на електроенергію.

"Премʼєр-міністр Петр Фіала заявив у пʼятницю, що Чеська Республіка, яка головує в Європейському союзі, скличе збори для обговорення "конкретних" заходів щодо подолання енергетичної кризи після погодження з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн", – йдеться у матеріалі.

Європейські уряди почали робити рішучі кроки щодо обмеження використання енергії, наприклад, заборонивши зовнішнє освітлення будівель у Німеччині та знизивши температуру опалення всередині приміщень.