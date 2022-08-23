Наступний пакет санкцій проти РФ має містити повне енергетичне ембарго, – глава МЗС Естонії

Естонія пропонує внести до восьмого пакету санкцій Європейського Союзу (ЄС) повну заборону на енергоносії з країни-терориста - повідомляє Obozrevatel. Як заявив глава МЗС країни Урмас Рейнсалу, семи попередніх санкційних пакетів було недостатньо, щоб чинити серйозний тиск на диктатора Володимира Путіна.

Пропонується ввести комплексне ембарго на енергоносії, деякі нові товарні групи та особи, а також остаточне відділення російських банків від системи SWIFT, заявив Рейнсалу Vikerraadio. "Вдаватись у подробиці ми зараз не будемо", – цитує міністра ERR.

Естонія, окрім усього іншого, пропонує заборонити в'їзд для жителів країни-агресора до Євросоюзу.

"Ми маємо високо підняти ціну агресії до настання зими. Семи пакетів було недостатньо, щоб чинити тиск на Путіна з метою припинення війни проти України", – зазначив Рейнсалу.

Говорячи про нинішні санкції, міністр вказав, що Росія має проблеми з технологіями. Також він заявив, що держава готова й надалі підтримувати Україну.

"Ми повинні заявити, що це помилкова надія. Ми готові допомагати Україні і тиснути на Росію настільки, що остання буде змушена відступити. Важливо виявити рішучість та твердість характеру", – підсумував Рейнсалу.