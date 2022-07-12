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Два украинских экс-парламентария торгуют углем с оккупантами

12.07.2022 / 10:39
По данным источников редакции 368.media, владелец украинских угольных ТЭЦ Анатолий Шкрибляк и бывший член Партии Регионов Дмитрий Сандлер в условиях войны ведут бизнес с представителями российской федерации и сепаратистов.

Как пишет From.UA, об этом говорится в расследовании журналиста Константина Парфенова, опубликованном изданием 368.media.

У Сандлера общий бизнес с российским олигархом Александром Смирновым. В 2013 году Сандлер и Смирнов провели продажу агрохолдинга «Дружба Нова» (Черниговская область), выведя незаконно из Украины около 170 млн долларов выручки, за счет которой организовали крупный аграрный бизнес в Ставропольском крае Российской Федерации. По словам журналиста, этот бизнес осуществляется совместно до сих пор, в то время как страна-агрессор пытается разрушить аграрный сектор экономики Украины.

Активы Шкрибляка, как говорится в расследовании, уже пересекли отметку 1 млрд  долларов. «Основные схемы и источники дохода энергогруппы Шкрибляка  —  это поставка угля из РФ и ОРДЛО с искусственным увеличением его стоимости за счет аффилированных структур-нерезидентов и выводом «маржи» через подконтрольные фирмы в Украине и за рубежом», пишет Парфенов. «Прямым организатором и исполнителем поставок был гражданин Украины Роман Белоусов. Он непосредственно контактирует с беглым олигархом Сергеем Курченко, представителями угольных фирм в РФ и представителями ОРДЛО... По оперативной информации, брат Белоусова – сотрудник руководящего звена т.н. МГБ «ЛНР».

Как утверждает журналист, правоохранителям известны основные схемы движения угля и денежных средств в 2017-2021 годах на ТЭЦ Шкрибляка. «Маржа» в среднем составляет около 25-40 долларов с тонны угля, - пишет Константин Парфенов, - при объемах поставок в размере 1,4 млн тонн угля в год она приносит участникам схемы около 50 млн. долларов в год».

Однако, говорится в расследовании, уголовные производства блокируются неформальным главой службы безопасности Шкрибляка — бывшим заместителем министра внутренних дел В.М. Евдокимовым, который имеет длительные и надежные связи в Офисе Президента Украины, Нацполиции и Генпрокуратуре.

Всего, по данным журналиста, в течение 2017-2021 годов группировка получила и легализовала денежные средства на общую сумму более 5 млрд гривен.

Константин Парфенов напоминает, что закон «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов» предусматривает проведение принудительного изъятия в Украине объектов права собственности российской федерации и ее резидентов в счет будущей репарации.

«Учитывая приведенное, с учетом необходимости безотлагательного и эффективного реагирования на существующие угрозы национальным интересам Украины, необходимо срочно на высшем государственном уровне решить вопрос о возможности применения к Шкрибляку А.В. и их бизнес-партнера Сандлера Д.М. принудительного изъятия имущества и других активов», пишет журналист, и отмечает, что к резидентам закон относит не только юридические лица и физические лица – граждан рф, но и граждане других государств, в том числе Украины, имеющие тесную связь с рф, которые не остановили или не прекратили осуществление своей экономической (в том числе хозяйственной) деятельности на территории РФ в период действия военного положения в Украине, введенного в связи с осуществлением вооруженной агрессии РФ против Украины.

война, уголь, Шкрибляк, Сандлер
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