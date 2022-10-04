Збитки інфраструктури села Макарів на Київщині внаслідок війни оцінюються у $133,5 млн

Під час повномасштабної війни Росії проти України інфраструктурі села Макарів на Київщині завдано збитків на $133,5 млн.

Це дані KSE Institute в рамках проєкту «Росія заплатить». Оцінка втрат села Макарів здійснювалася на основі даних через оцифрування високоточних знімків з дронів, зібраних в рамках проєкту Rebuildua, який ініціювали SmartFarming та Vkursi Zemli. На сьогодні це найточніші дані оцінки збитків населеного пункту.

Макарів на Київщині з кінця лютого й аж до квітня потерпав від постійних ракетних та артилерійських обстрілів росіян. За цей час у селі зруйновано та пошкоджено 2305 будівель — це майже 30% споруд від загальної кількості. З них 704 зазнали повного або сильного руйнувань.



Левова частка пошкоджених та зруйнованих споруд — 1942 або 84.3% — це приватні та багатоквартирні будинки, таунхауси, гаражі, теплиці та присадибні будівлі площею 327 тис м2. Загалом сума збитків, завданих житловому фонду села, складає $67,03 млн.

На другому місці за обсягом збитків — соціальна інфраструктура Макарова — $34,2 млн. Російські війська знищили 3 з 3 дитячих садків села, 3 школи та коледжі, бібліотеку, 4 ветклініки, 2 лабораторії, приватну лікарню, реабілітаційний центр, 2 музеї, церкву, радіовежу, 17 продуктових магазинів, 3 закладів харчування.

Через пошкодження та руйнування промислової інфраструктури російські війська завдали збитків Макарову ще на $27,3 млн. Загалом окупанти пошкодили та зруйнували 176 обʼєктів, що належать до промислової інфраструктури, серед них 15 з 19 існуючих в селі складів, 71 господарська споруда, 78 промислових будівель.

У $4,6 млн експерти проєкту «Росія заплатить» оцінили збитки, завдані адмінбудівлям села. У Макарові внаслідок бойових дій пошкоджено та зруйновано 2 поштові відділення, пожежну частину, відділення поліції, лісництво, 7 з 10 урядових та адмінбудівель. Крім того, $400 тис село втратило через пошкодження обʼєктів електро, газо, тепло та водопостачання, а також будівель комунального господарства.

Всі обрахунки здійснено відповідно до курсу долара станом на 1 січня 2022 року. Детальний звіт з оцифруванням зруйнованої інфраструктури та оцінкою збитків Макарова доступний за посиланням: https://rebuildua.net/makariv