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Збитки інфраструктури села Макарів на Київщині внаслідок війни оцінюються у $133,5 млн

04.10.2022 / 17:36
Збитки інфраструктури села Макарів на Київщині внаслідок війни оцінюються у $133,5 млн
Це дані KSE Institute в рамках проєкту «Росія заплатить». Оцінка втрат села Макарів здійснювалася на основі даних через оцифрування високоточних знімків з дронів, зібраних в рамках проєкту Rebuildua, який ініціювали SmartFarming та Vkursi Zemli. На сьогодні це найточніші дані оцінки збитків населеного пункту.

Під час повномасштабної війни Росії проти України інфраструктурі села Макарів на Київщині завдано збитків на $133,5 млн.

Це дані KSE Institute в рамках проєкту «Росія заплатить». Оцінка втрат села Макарів здійснювалася на основі даних через оцифрування високоточних знімків з дронів, зібраних в рамках проєкту Rebuildua, який ініціювали SmartFarming та Vkursi Zemli. На сьогодні це найточніші дані оцінки збитків населеного пункту.

Макарів на Київщині з кінця лютого й аж до квітня потерпав від постійних ракетних та артилерійських обстрілів росіян. За цей час у селі зруйновано та пошкоджено 2305 будівель — це майже 30% споруд від загальної кількості. З них 704 зазнали повного або сильного руйнувань.

Левова частка пошкоджених та зруйнованих споруд — 1942 або 84.3% — це приватні та багатоквартирні будинки, таунхауси, гаражі, теплиці та присадибні будівлі площею 327 тис м2. Загалом сума збитків, завданих житловому фонду села, складає $67,03 млн.

На другому місці за обсягом збитків — соціальна інфраструктура Макарова — $34,2 млн. Російські війська знищили 3 з 3 дитячих садків села, 3 школи та коледжі, бібліотеку, 4 ветклініки, 2 лабораторії, приватну лікарню, реабілітаційний центр, 2 музеї, церкву, радіовежу, 17 продуктових магазинів, 3 закладів харчування.

Через пошкодження та руйнування промислової інфраструктури російські війська завдали збитків Макарову ще на $27,3 млн. Загалом окупанти пошкодили та зруйнували 176 обʼєктів, що належать до промислової інфраструктури, серед них 15 з 19 існуючих в селі складів, 71 господарська споруда, 78 промислових будівель.

У $4,6 млн експерти проєкту «Росія заплатить» оцінили збитки, завдані адмінбудівлям села. У Макарові внаслідок бойових дій пошкоджено та зруйновано 2 поштові відділення, пожежну частину, відділення поліції, лісництво, 7 з 10 урядових та адмінбудівель. Крім того, $400 тис село втратило через пошкодження обʼєктів електро, газо, тепло та водопостачання, а також будівель комунального господарства.

Всі обрахунки здійснено відповідно до курсу долара станом на 1 січня 2022 року. Детальний звіт з оцифруванням зруйнованої інфраструктури та оцінкою збитків Макарова доступний за посиланням: https://rebuildua.net/makariv

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