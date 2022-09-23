«Вкрай необачно»: ветеран відповів «слузі народу» Войцехівському на згадування розвідників

Таку пораду народному депутату від «Слуги народу», а у минулому меру Золотоноші висловив ветеран Андрій Василенко у своєму зверненні.





Так він відреагував на інформаційні напади парламентаря на адресу начальника Черкаської військової адміністрації Ігоря Табурця. Реагуючи на відповідь Табурця на своє звернення щодо «невдоволення реалізацією державної політики», Войцехівський написав, що «імовірно, Ігор Іванович діяв за інерцією. Працюючи в Головному Управлінні розвідки Міноборони, його завданням було – напустити туману в очі ворогу. З тим, щоб напустити туманув очі заявнику, в ОВА впоралися. Щоправда зовсім неблискуче…».

«Вкрай необачно з вашого боку було згадати в такому ключі співробітників Головного управління розвідки Міноборони, — звернувся до депутата Андрій Василенко. — Ви ж розумієте, що всі ходи записані, всі ваші політичні перевзування (з партії регіонів до ЄС, потім у «слугу народу»), усі корупційні скандали зафіксовано… Особливо уважно розвідники сприймуть вашу діяльність під час повномасштабної війни. Зараз їм, звичайно, не до чвар з подібними до вас політиканами – ГУР разом із ЗСУ та іншими силами оборони захищає країну від російських окупантів і ефективно виявляє зрадників та колаборантів», - йдеться в зверненні.

«Вам варто зрозуміти, що основне завдання розвідника не «пускати дим в очі ворогові», як ви хотіли висловитися, а виявити ворога в димовій завісі і ефективно його знешкодити», - пише ветеран.

Професійні політики володіють мистецтвом створення навколо себе надійної завіси з псевдопатріотизму, гучних заяв та бурхливої ​​діяльності «на благо». «Але розвідники не менш вправні в тому, щоб за цією димовою завісою розглянути справжні якості та наміри будь-якого політика», нагадує Василенко.

«Повірте, жоден ваш рух і висловлювання не забуто. З них складається картина, яка суперечить нинішньому напускному патріотизму. Люди згадають і вашу скріпну любов до московської церкви, та інші речі, які в нинішніх реаліях цілком можуть стати тавром зрадник, — стверджує Андрій Василенко. — Як і системне цькування розвідника Табурця, який зараз очолює Черкаську обласну військову адміністрацію».

Ветеран звернувся до Войцехівського з порадою: не варто наживати собі ворога в особі цілої структури ГУР. У воєнний час народний депутат, особливо від партії влади, може знайти собі набагато гідніше і конструктивніше заняття, ніж писати пасквілі на главу адміністрації. «Головний ворог зараз у всіх один. Своїми спробами зробити смуту ви граєте на стороні агресора. І багато хто вже задумався – саботаж це результат необачності пана Войцехівського чи його конкретний умисел?..»

Автор звернення вважає, що головне зараз – зробити все можливе для оборони Черкаської області, для забезпечення всім необхідним військовослужбовців, переселенців, підготовки до важкого опалювального сезону. Ну а після нашої Перемоги настане час викриттів та зізнань.

Свого побратима підтримав також екс-депутат Черкаської облради, ветеран АТО і військовослужбовець ЗСУ Олександр Рябошлик: «Підтримую кожне слово, це відноситься не тільки його а і тих хто кричить війна закінчиться, а нам жити бізнес вести, післявійни так як було вже не буде, відповідальність настане для всіх».

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