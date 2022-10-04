Приватна школа прийме на безкоштовне навчання 130 дітей військовослужбовців

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Когда суд над Рипл: новые продвижения в главном «сражении» на криптоарене23.08.2022 / 18:29Последние новости рубрики
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Агробизнес в Украине: инвестиции или риски?05.10.2022 / 15:22С давних времен и до теперешнего 2022-го года Украина считалась страной, где весьма подходящие условия для выращивания аграрных культур. Плодородная почва и весьма подходящий климат, все это очень способствует сбору большого урожая. Зерновые культуры уже много лет экспортируются отсюда во множество стран Европы
Майнинг криптовалют: выгодно ли майнить сегодня?04.10.2022 / 17:55Последние новости рубрики
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Долар по 43 гривні: експерт приголомшив прогнозом курсу на вересень
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В Європі ціни на електроенергію б'ють рекорди: ЄС скликає нараду
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Наступний пакет санкцій проти РФ має містити повне енергетичне ембарго, – глава МЗС Естонії
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Как подготовиться к поездке во Францию на машине29.09.2022 / 14:22С каждым годом круиз на машине по Европе становится все больше популярным по сравнению с уже надоевшим «заезженным» комплексным отдыхом от туроператоров. Для многих автолюбителей это еще в новинку, поэтому возникает ряд вопросов к подготовке к поездке. Узнаем, какая должна быть машина, зачем грин карта на авто во Франции, особенности ПДД.Последние новости рубрики
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CentOS vs Ubuntu: выбираем лучшую ОС для сервера26.09.2022 / 21:30Качество и стабильность работы сервера во многом зависит от операционной системы. Поэтому при выборе ОС нужно учитывать потенциальную нагрузку и задачи, которые нужно будет решать с ее помощью. Ситуацию может осложнять большой выбор настроек, предусмотренных разработчиком. Сегодня самыми стабильными и безопасными ОС при настройке сервера SUPERMICRO признаны Ubuntu и CentOS, которые популярны среди начинающих и опытных системных администраторов. О преимуществах каждой серверной операционной системы, а также о том, чем они отличаются друг от друга, узнаете далее.Последние новости рубрики
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