Войти | Зарегистрироваться
08:44

четверг,
06 октября
Онлайн
Окупанти поспіхом тікають з окупованої Луганщини
Країна
Окупанти поспіхом тікають з окупованої Луганщини
В Європі ціни на електроенергію б'ють рекорди: ЄС скликає нараду
Фінанси
В Європі ціни на електроенергію б'ють рекорди: ЄС скликає нараду
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Приватна школа прийме на безкоштовне навчання 130 дітей військовослужбовців

04.10.2022 / 18:38
Приватна школа прийме на безкоштовне навчання 130 дітей військовослужбовців
Пройти безплатне навчання й здобути якісну освіту за виділені кошти зможуть близько 130 дітей у 11 містах України, де представлені філії ліцензованої загальноосвітньої школи IT Step School: Київ, Луцьк, Рівне, Львів, Івано-Франківськ, Полтава, Житомир, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Одеса, Кременчук.

Пройти безплатне навчання й здобути якісну освіту за виділені кошти зможуть близько 130 дітей у 11 містах України, де представлені філії ліцензованої загальноосвітньої  школи IT Step School: Київ, Луцьк, Рівне, Львів, Івано-Франківськ, Полтава, Житомир, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Одеса, Кременчук. 

IT Step School оцінила свої витрати у благодійний проект навчання 130 дітей військослужбовців у 15 млн гривень.

На сьогодні навчальна програма школи доступна в основному для учнів з 5 по 11 класи, але в 4-х закладах мережі вже діє програма і для початкових класів. Учні, які візьмуть участь у безплатній програмі допомоги, отримають повний доступ до всіх занять та всіх навчальних матеріалів. Навчання буде проходити із поглибленим вивченням IT- спеціальностям, а також мов, крім англійської китайської, іспанської, німецької, польської та французької на вибір. Під час уроків в школі особлива увага приділятиметься психологічному комфорту дитини. В кожній філії школи є надійне укриття, що обладнано усім необхідним. 

“Під час війни ми не можемо залишитись осторонь і робимо все, що в наших силах, як приватної школи, для того, щоб маленькі українці могли відвідувати якісні та безпечні очні заняття і здобувати якісну освіту, поки їхні батьки здобувають для нас мир, – говорить Дмитро Корчевський, доктор педагогічних наук, засновник  IT Step School. – Ми є найбільшою мережею приватних шкіл в Україні, тож будемо раді бачити серед своїх учнів дітей наших воїнів”.

Подати заявку на безплатне навчання можна оформивши заявку за посиланням https://kiev.itstep.org/study-grant. Збір анкет пройде до 17 жовтня включно, а початок навчання запланований на 7 листопада цього року.

Проєкт передбачає навчання дітей військовослужбовців до кінця цього навчального року – червня 2023 року. 

Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
5 октября
4 октября
29 сентября
28 сентября
27 сентября
26 сентября
23 сентября
21 сентября
16 сентября
14 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.