Приватна школа прийме на безкоштовне навчання 130 дітей військовослужбовців

Пройти безплатне навчання й здобути якісну освіту за виділені кошти зможуть близько 130 дітей у 11 містах України, де представлені філії ліцензованої загальноосвітньої школи IT Step School: Київ, Луцьк, Рівне, Львів, Івано-Франківськ, Полтава, Житомир, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Одеса, Кременчук.

IT Step School оцінила свої витрати у благодійний проект навчання 130 дітей військослужбовців у 15 млн гривень.

На сьогодні навчальна програма школи доступна в основному для учнів з 5 по 11 класи, але в 4-х закладах мережі вже діє програма і для початкових класів. Учні, які візьмуть участь у безплатній програмі допомоги, отримають повний доступ до всіх занять та всіх навчальних матеріалів. Навчання буде проходити із поглибленим вивченням IT- спеціальностям, а також мов, крім англійської – китайської, іспанської, німецької, польської та французької на вибір. Під час уроків в школі особлива увага приділятиметься психологічному комфорту дитини. В кожній філії школи є надійне укриття, що обладнано усім необхідним.

“Під час війни ми не можемо залишитись осторонь і робимо все, що в наших силах, як приватної школи, для того, щоб маленькі українці могли відвідувати якісні та безпечні очні заняття і здобувати якісну освіту, поки їхні батьки здобувають для нас мир, – говорить Дмитро Корчевський, доктор педагогічних наук, засновник IT Step School. – Ми є найбільшою мережею приватних шкіл в Україні, тож будемо раді бачити серед своїх учнів дітей наших воїнів”.

Подати заявку на безплатне навчання можна оформивши заявку за посиланням https://kiev.itstep.org/study-grant. Збір анкет пройде до 17 жовтня включно, а початок навчання запланований на 7 листопада цього року.

Проєкт передбачає навчання дітей військовослужбовців до кінця цього навчального року – червня 2023 року.