У єпархіях УПЦ попрощалися із загиблими захисниками України

Священнослужителі Ніжинської, Олександрійської, Білоцерківської, Харківської та Полтавської єпархій Української Православної Церкви відспівали шістьох загиблих Захисників України.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на news.church.ua, священники виразили співчуття та закликали молитися за упокій душ померлих воїнів

У Прилуках 17 липня після завершення Божественної літургії у храмі на честь Різдва Іоанна Хрестителя єпископ Феодосій звершив чин похорону воїна Андрія Харченка.

«37-річний Андрій Харченко загинув 14 липня під час виконання бойового завдання на Сході України. На захист України Андрій Харченко став добровільно. На початку російського вторгнення він за власним бажанням повернувся із-за кордону, де працював, та став до лав Збройних Сил України. Провести земляка в останню путь прийшли понад дві сотні містян: друзі, близькі, однокласники, вчителі. У Андрія Харченка залишилися батьки, дружина, двоє дітей», – йдеться у повідомленні пресслужби Ніжинської єпархії.

На Кіровоградщині 16 липня у селі Захарівка прощалися з 38-річним Захисником Батьківщини Василем Гаврильчиком.

Траурний кортеж з тілом військовослужбовця місцеві жителі зустрічали на колінах.

Чин похорону звершив клірик Олександрійської єпархії ієромонах Анастасій (Майоров).

Цього ж дня у Білоцерківській єпархії настоятель Свято-Троїцької церкви у місті Ржищів протоієрей Василій Беца у співслужінні священнослужителів Ржищівського благочиння звершив чин похорону загиблого військовослужбовця ЗСУ Юрія Трищука. Заупокійне богослужіння відбулося у селі Балико-Щученки Ржищівського району.

На Харківщині настоятель Вознесенського храму міста Люботин ієрей Іоанн Сушняк звершив відспівування загиблого воїна ЗСУ Олександра Шамарина.

Цього ж дня у Полтавській єпархії попрощалися із двома загиблими Захисниками України.

У Горішніх Плавнях чин похорону загиблого воїна Дмитра Бєлікова звершив декан богословсько-місіонерського факультету Полтавської місіонерської духовної семінарії протоієрей Сергій Яблуновський. У Шишаках чин похорону загиблого воїна Олександра Ружиленка звершив священник Олексій Смірнов.

Вічна пам’ять загиблим Героям!