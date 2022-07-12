В столице православные волонтеры УПЦ передали продуктовые наборы беженцам

В Киеве благотворительный фонд «Фавор» и проект «Наша лепта» передали гуманитарную семьям переселенцев.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм фонда, помощь получили 50 семей из Краматорска, Бахмута, Конотопа, Лимана, Харькова, Чернигова, Мангуша, Малина, Лисичанска и других городов.

В наборы вошли продукты первой необходимости: рис, сахар, макароны, тушенка, сгущенка, подсолнечное масло и чай. Для семей с грудными детьми передали детское питание и подгузники.

Фонд выразил благодарность руководителю благотворительного проекта «Наша лепта» протоиерею Владимиру Косточке и всем волонтерам за сотрудничество и призвал всех желающих принять участие в благотворительных акциях.

«Дорогие друзья, ваша поддержка для этих семей – это свидетельство бескорыстного, доброжелательного и чистого сердца. Оказывая помощь в это нелегкое для всех нас время, вы даете надежду, что вместе мы преодолеем любые проблемы!» – отметили в благотворительном фонде.