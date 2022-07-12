В Одесской области УПЦ передала помощь пострадавшим от ракетного удара в Сергеевке

На Одесчине в пострадавшую от ракетного удара Сергеевку доставили гуманитарную помощь и средства от прихожан Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм канал Одесской епархии, в Сергеевку доставили гумпомощь и деньги, собранные жителями Белгород-Днестровского района.

Гуманитарный груз 11 июля доставил протоиерей Рустик Выходцев.

В храме преподобного Сергия Радонежского отслужили молебен и заупокойную литию о погибших. Каждому пострадавшему была выдана материальная помощь от епархии и розданы в благословение иконки святого мученика Иоанна Сочавского.

Прихожане храмов Белгород-Днестровского округа собрали больше трех тонн гумпомощи – одежду, постельное белье, продукты, посуду, средства гигиены и 170 тысяч гривен.

«Все это будет находиться в церкви святого преподобного Сергия Радонежского, где протоиерей Александр вместе со своими прихожанами, зная людей и их потребности, зная, кто пострадал и кто нуждается сейчас в помощи, будут раздавать эту гумпомощь, которую собрали жители города и района под руководством священнослужителей Белгород-Днестровского благочиния», – поделился священник. Он посетил пострадавших от обстрела жителей Сергеевки, которые лечатся в Белгород-Днестровской городской клинической больнице, где передал им материальную помощь.

«Хочу поблагодарить всех священнослужителей нашего благочиния, всех людей, которые приняли участие в этом сборе, поблагодарить всех вместе и каждого в отдельности за проявленные любовь, милосердие, неравнодушие», – сказал отец Рустик Выходцев.