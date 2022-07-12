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В Киево-Печерской лавре верующие УПЦ почтили память апостолов Петра и Павла

12.07.2022 / 15:45
В Киево-Печерской лавре верующие УПЦ почтили память апостолов Петра и Павла
Источник: Центр информации УПЦ
Сегодня день небесного покровителя празднует наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), постоянный член Священного Синода, викарий Митрополита Киевского и всея Украины, председатель Комиссии по делам монастырей УПЦ

В Киево-Печерской лавре верующие Украинской Православной Церкви празднуют день святых апостолов Петра и Павла.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, Божественную литургию в Успенском соборе возглавил Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий.

После чтения Евангелия Предстоятель обратился к верующим с проповедью.

Предстоятель попросил у Бога милости украинскому народу, чтобы Господь вразумил власть, укрепил мужеством воинов, освободил пленных, исцелил больных и приютил тех, кто лишен дома.

Сегодня день небесного покровителя празднует наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), постоянный член Священного Синода, викарий Митрополита Киевского и всея Украины, председатель Комиссии по делам монастырей УП

После богослужения митрополиту Павлу провозгласили многолетие.

Предстоятель УПЦ поздравил наместника Киево-Печерской лавры, который носит имя обоих первоверховных апостолов (имя апостола Петра - в Крещении). Наместник Лавры поблагодарил Предстоятеля, архиереев, духовенство и всех верующих за молитвы, труды и терпение.

Святые первоверховные апостолы Петр и Павел особо почитаются Святой Церковью.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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