Румынская Церковь передала в Черновицкую епархию УПЦ медоборудование для переселенцев

Верующие Румынской Церкви города Брашов отправили в Сторожинец Черновицкой области транспорт с медицинским оборудованием и гуманитарной помощью.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на ziarullumina.ro, прихожане Свято-Троицкого храма в румынском городе Брашов организовали доставку гуманитарного груза в центр «Благовесть» при храме Георгия Победоносца города Сторожинец Черновицкой области.

Акция прошла в рамках проекта «Мост человеческой солидарности», в котором участвуют Брашовский храм, власти Черновицкой области и Сторожинецкая архиепископия.

Автомобили доставили в Украину электрогенераторы, медицинское и санитарно-техническое оборудование, лекарства, мебель, средства гигиены, подгузники, матрасы, продукты питания и одежду. Все это предназначено для переселенцев, проживающих в гуманитарном центре «Благовесть», который основал и координирует благочинный Сторожинецкого округа протоиерей Василий Ковальчук, и для медицинского центра, построенного и оборудованного Церковью. Груз собрали также при поддержке благотворителей из Франции и США.

«Бог создал человека с телом и душой. Для исцеления души Он сотворил Церковь, а для исцеления тела – больницу. Сама Церковь есть духовная лечебница, в которой мы призваны исцелиться прежде всего от отчуждения, – отчуждения от Бога, от ближних и от самих себя. Это одна из причин, почему мы не должны оставаться равнодушными к страданиям ближнего», – сказал священник Аврелиан Рейт из Брашова.

Проект «Мост человеческой солидарности» был создан в марте 2022 года и предусматривает доставку помощи из Брашова специально аккредитованным гуманитарным транспортом в Черновицкую епархию для поддержания переселенцев из горячих точек Украины.