Войти | Зарегистрироваться
23:46

вторник,
12 июля
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Румынская Церковь передала в Черновицкую епархию УПЦ медоборудование для переселенцев

12.07.2022 / 13:30
Румынская Церковь передала в Черновицкую епархию УПЦ медоборудование для переселенцев
Источник: Центр информации УПЦ
Груз собрали также при поддержке благотворителей из Франции и США

Верующие Румынской Церкви города Брашов отправили в Сторожинец Черновицкой области транспорт с медицинским оборудованием и гуманитарной помощью.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на ziarullumina.ro, прихожане Свято-Троицкого храма в румынском городе Брашов организовали доставку гуманитарного груза в центр «Благовесть» при храме Георгия Победоносца города Сторожинец Черновицкой области.

Акция прошла в рамках проекта «Мост человеческой солидарности», в котором участвуют Брашовский храм, власти Черновицкой области и Сторожинецкая архиепископия.

Автомобили доставили в Украину электрогенераторы, медицинское и санитарно-техническое оборудование, лекарства, мебель, средства гигиены, подгузники, матрасы, продукты питания и одежду. Все это предназначено для переселенцев, проживающих в гуманитарном центре «Благовесть», который основал и координирует благочинный Сторожинецкого округа протоиерей Василий Ковальчук, и для медицинского центра, построенного и оборудованного Церковью. Груз собрали также при поддержке благотворителей из Франции и США.

«Бог создал человека с телом и душой. Для исцеления души Он сотворил Церковь, а для исцеления тела – больницу. Сама Церковь есть духовная лечебница, в которой мы призваны исцелиться прежде всего от отчуждения, – отчуждения от Бога, от ближних и от самих себя. Это одна из причин, почему мы не должны оставаться равнодушными к страданиям ближнего», – сказал священник Аврелиан Рейт из Брашова.

Проект «Мост человеческой солидарности» был создан в марте 2022 года и предусматривает доставку помощи из Брашова специально аккредитованным гуманитарным транспортом в Черновицкую епархию для поддержания переселенцев из горячих точек Украины.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
12 июля
11 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.