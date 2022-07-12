На Одесчине тысячи верующих УПЦ почтили память чудотворной Тихвинской иконы Богородицы

В Одесской области в день иконы Божией Матери «Тихвинская» тысячи верующих Украинской Православной Церкви почтили память Тихвинской иконы Божьей Матери и день основания Покровского скита Успенского Одесского мужского монастыря.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, для верующих было организовано паломничество в Покровский скит.

Богослужение возглавил митрополит Агафангел.

Некоторые из паломников прошли от своего населенного пункта до Покровского скита крестным ходом. Крестоходцев разместили в новой гостинице, открывшейся в скиту к празднику. После богослужения верующих угостили трапезой, в приготовлении которой приняли участие не только волонтеры, но и духовенство Одесской епархии.

В день праздника от больших храмов Одессы епархия организовала поездку паломников в Покровский скит на автобусах. В том числе в паломничестве приняла участие и православная община одесситов с нарушениями слуха.

За Божественной литургией в день Тихвинской иконы Божией Матери, молитвы о мире в Украине вознесли более 2 тысяч паломников.

После литургии для паломников выступил хор «Миротворцы», и тысячи верующих исполнили песню «Вера вечна, вера славна!» вместе с хором.