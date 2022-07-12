Епископ УПЦ рассказал, как в Церкви проявляется единство

Церковь способна даровать людям подлинное единство, в котором исчезают все противоположности.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм.

«Сегодня, в день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла, мы вспоминаем не только об их миссионерском подвиге, но и об их единстве во Христе. Они были разными: один – рыбак, а второй - ученик фарисея; один – бесправный иудей, а второй – римский гражданин; один был учеником Христовым, а второй гнал первых христиан, пока сам не стал одним из них. У них разное социальное происхождение, разные черты характера, разное образование. Но они едины во Христе и в Церкви», - подчеркнул епископ Виктор.

Владыка объяснил, что Церковь не является человеческим устроением, но Телом Самого Христа.

«В поисках мира и взаимопонимания человек должен обращать свои взоры не к политикам и партиям, а к Церкви, так как только в ней "нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но всё и во всём — Христос" (Кол. 3, 11)», - подытожил епископ Виктор.