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На Сумщине митрополит УПЦ передал защитникам Украины гуманитарную помощь

08.07.2022 / 16:05
На Сумщине митрополит УПЦ передал защитникам Украины гуманитарную помощь
Источник: Центр информации УПЦ
Владыка благословил украинских воинов и передал им чудотворную икону Христа Спасителя «Хлеб Жизни» и чудотворную Ахтырскую икону Божией Матери

В Сумской области митрополит Евлогий встретился с военными и передал гуманитарный груз.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Сумской области, митрополит Евлогий посетил Белополье и встретился с военнослужащими.

Владыка благословил украинских воинов и передал им чудотворную икону Христа Спасителя «Хлеб Жизни» и чудотворную Ахтырскую икону Божией Матери. Также военные получили молитвенные ленты с псалмом 90 и молитвой Животворящему Кресту.

Владыка рассказал о постоянной молитвенной поддержке украинских защитников, о содействии в решении вопросов питания и быта. Митрополит Евлогий передал военным гуманитарную помощь, собранную волонтерами и доставленную при участии протоиерея Александра Петренко, который занимается оказанием помощи военным.

Как сообщалось ранее, в Краснополье владыка Евлогий передал военному гарнизону гуманитарный груз, собранный на пожертвования верующих Сумской епархии — продукты питания, предметы первой необходимости и воду.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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