Верующие Волыни подтвердили верность УПЦ

В Волынской епархии Украинской Православной Церкви приход в честь Иконы Божией Матери «Скоропослушница» села Броница продолжает богослужебную жизнь, несмотря на захват сторонниками ПЦУ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, священник Волынской епархии обратился с административным иском в суд, в котором просит сельский совет признать незаконным решение о запрете деятельности храмов Украинской Православной Церкви на территории этой территориальной общины.

Своим решением от 23 июня Городищенский сельский совет ограничил право жителей общины на свободу вероисповедания и беспрепятственное совершение религиозных обрядов.

«В соответствии с Конституцией Украины, только Законом Украины, принятым Верховной Радой, не может быть ограничено право» на свободу исповедовать любую религию или не исповедовать не одну». Не Конституция Украины, ни Закон Украины «О местном самоуправлении в Украине» не дают право сельскому совету приостанавливать на время действия военного положения деятельность УПЦ на территории общины», - отмечается в сообщении.

Архиепископ Нафанаил 7 июля совершил Божественную литургию в храме в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» села Броница. В этот день православная община отмечает первую годовщину со дня освящения храма.

Храм у верующих Украинской Православной Церкви в селе Броница отобрали насильно в начале 2019 года. Прихожане начали совершать богослужения в приспособленном под храм сельском доме. В июне 2020 года молитвенная жизнь прихода продолжилась уже во временной Церкви, которую прихожане построили менее чем за месяц, и осенью прошлого года приступили к строительству нового храма в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница».