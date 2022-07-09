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Митрополит УПЦ рассказал, как родителям молиться о детях

08.07.2022 / 16:17
Митрополит УПЦ рассказал, как родителям молиться о детях
Источник: Центр информации УПЦ
Молитвами родителей живут дети

Родителям нужно молиться о детях, ведь их молитвы Господь слышит и дарует детям Свою милость.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, об этом наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел сказал в день рождества Иоанна Предтечи.

Владыка напомнил, что святой Иоанн был дарован своим родителям — праведным Захарии и Елисавете, — когда они уже достигли старости, после их терпеливой многолетней молитвы о даровании ребёнка. «Воспоминая событие Рождества Предтечи Иоанна, мы преклоняемся и перед молитвенным подвигом святых Захарии и Елисаветы, родителей Крестителя Господня...Насколько они кротко и терпеливо переносили все поношения! Но они молитвой подготовили себя к Рождению сына, которому суждено было уготовать путь для Спасителя мира», - отметил митрополит Павел.

Владыка подчеркнул, насколько важна молитва родителей о детях. «Все мы должны молиться друг о друге, а особенно родителям нужно молиться о детях, ведь молитвы родителей Господь слышит непременно. Молитвами родителей живут дети, и об этом нужно помнить всегда».

 Наместник Лавры призвал всегда помнить о духовном даре покаяния, который имел Иоанн Предтеча.

«Обращая взоры к нему, туда, куда переселился пророк и Предтеча Иоанн, попросим, чтобы он вознёс молитвы к Богу и о нашем народе, о нашей стране, о нашей Церкви, о каждом человеке в отдельности, дабы Господь умилосердился, ниспослал нам Свою благость и помог нам принести должное покаяние, чтобы всем нам стать наследниками вечного блаженства во Царствии Небесном!» - призвал митрополит Павел.

 

 

 

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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