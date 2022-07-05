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В Ивано-Франковске верующие просят Президента остановить передачу собора УПЦ в ПЦУ

04.07.2022 / 14:30
В Ивано-Франковске верующие просят Президента остановить передачу собора УПЦ в ПЦУ
Источник: Центр информации УПЦ
Община собора УПЦ провела приходское собрание и единодушно подтвердила свою верность УПЦ

В Ивано-Франковске верующие Украинской Православной Церкви обратились к Владимиру Зеленскому и попросили его не допустить передачи раскольникам собора Рождества Христова, о которой объявил мэр города Руслан Марцинкив.

Как сообщает Центр информации УПЦ, свое обращение к Президенту верующие разместили на Ютуб-канале Ивано-Франковской епархии.

«Община последнего действующего в области собора Украинской Православной Церкви в честь Рождества Христова города Ивано-Франковска обращается к вам как к гаранту Конституции Украины и просит защитить наше право на веру», – заявили верующие УПЦ.

Они напомнили, что прежде уже обращались в органы местного самоуправления с требованием не нарушать их конституционное право на свободу вероисповедания и не раз призывали мэра города Марцинкива соблюдать законы Украины, однако безрезультатно.

Как рассказали в своем обращении верующие УПЦ, 25 июня мэр Марцинкив на своей официальной странице в Фейсбуке сообщил, что община собора Рождества Христова перешла ПЦУ. Мэр также пообещал анонсировать время первой службы ПЦУ в соборе, другими словами – время рейдерского захвата храма. «Глава города даже не скрывает, что так называемый «переход общины» в ПЦУ происходит при его активном участии», – объяснили прихожане собора.

26 июня община собора УПЦ провела приходское собрание и единодушно подтвердила свою верность УПЦ: «никто из представителей общины не высказался за переход в другую конфессию, 496 прихожан собора поставили свои подписи в протоколе собрания за сохранение верности Украинской Православной Церкви».

Верующие УЦП сообщили, что в Ивано-Франковской ОГА были зарегистрированы община и устав ПЦУ собора Рождества Христова, что является незаконным и выполнено «с использованием поддельных документов неизвестной группой лиц с целью рейдерского захвата культового сооружения».

Действия мэра представители общины УПЦ охарактеризовали как «разжигание межконфессиональной розни» и напомнили, что «ни один закон или нормативно-правовой акт Украины не наделяет органы местного самоуправления правом запрещать или вмешиваться в деятельность религиозных организаций, даже в условиях военного положения».

«Действия мэра Руслана Марцинкива являются вмешательством во внутренние дела религиозной общины. Это противоречит как Европейской Конвенции по правам человека, так и ст. 35 Конституции Украины, в которой сказано, что «Церковь и религиозные организации в Украине отделены от государства»», – подчеркнули верующие УПЦ.

В своем обращении прихожане собора напомнили о своей помощи ВСУ, вынужденным переселенцам и нуждающимся жителям города. Верующие не раз передавали гумпомощь защитникам Украины, предоставили жилье беженцам и организовывают ежедневные благотворительные обеды.

«Просим Вас, господин Президент, вмешаться в ситуацию, чтобы предотвратить попытку рейдерского захвата собора Рождества Христова – последнего духовного прибежища верующих УПЦ в области, в том числе переселенцев с оккупированных территорий. Вместе с правящим архиереем епископом Вениамином и благочестивым священством наша религиозная община возносит свои искренние молитвы за украинскую власть и наше славное воинство», – обратились верующие УПЦ к Владимиру Зеленскому и пожелали Президенту Божьей помощи во всех благих делах, сил и крепости духа.

Источник: Inpress.ua
ивано-фраковск, Президент, УПЦ
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