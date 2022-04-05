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В УПЦ опровергли информацию о переходе в ПЦУ кафедрального собора в Ивано-Франковске

05.04.2022 / 16:45
В УПЦ опровергли информацию о переходе в ПЦУ кафедрального собора в Ивано-Франковске
Источник: Центр информации УПЦ
О желании общины кафедрального собора Ивано-Франковска перейти в ПЦУ заявил председатель городского совета Руслан Марцинкив

Ивано-Франковская епархия Украинской Православной Церкви опровергла информацию о переходе общины кафедрального собора Рождества Христова в Ивано-Франковске в Православную Церковь Украины.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на ivano-frankivsk.church.ua.

«4 апреля была распространена информация о том, что община собора Рождества Христова Ивано-Франковска переходит в Православную Церковь Украины. Ивано-Франковская епархия сообщает, что община и священнослужители собора Рождества Христова с таким обращением не обращались, и остаются в лоне Украинской Православной Церкви», – говорится в опровержении.

О желании общины кафедрального собора Ивано-Франковска перейти в ПЦУ заявил председатель городского совета Руслан Марцинкив. По его словам, уже зарегистрирован соответствующий законопроект, который позволит «полностью отменить регистрацию Московского Патриархата».

Как сообщалось, с началом военных действий в Украине на территории Ивано-Франковской области началась новая волна гонений на верующих Украинской Православной Церкви: общины изгоняются из храмов, монахи – из монастырей. В рейдерских захватах участвуют вооруженные люди в масках и председатели ОТГ. Настоятелей захваченных храмов силой заставляют переписывать церковное имущество на территориальные общины, забирают оригиналы документов и печати.

Источник: Inpress.ua
ивано-фраковск, УПЦ, пцу
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