В УПЦ опровергли информацию о переходе в ПЦУ кафедрального собора в Ивано-Франковске

Ивано-Франковская епархия Украинской Православной Церкви опровергла информацию о переходе общины кафедрального собора Рождества Христова в Ивано-Франковске в Православную Церковь Украины.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на ivano-frankivsk.church.ua.

«4 апреля была распространена информация о том, что община собора Рождества Христова Ивано-Франковска переходит в Православную Церковь Украины. Ивано-Франковская епархия сообщает, что община и священнослужители собора Рождества Христова с таким обращением не обращались, и остаются в лоне Украинской Православной Церкви», – говорится в опровержении.

О желании общины кафедрального собора Ивано-Франковска перейти в ПЦУ заявил председатель городского совета Руслан Марцинкив. По его словам, уже зарегистрирован соответствующий законопроект, который позволит «полностью отменить регистрацию Московского Патриархата».

Как сообщалось, с началом военных действий в Украине на территории Ивано-Франковской области началась новая волна гонений на верующих Украинской Православной Церкви: общины изгоняются из храмов, монахи – из монастырей. В рейдерских захватах участвуют вооруженные люди в масках и председатели ОТГ. Настоятелей захваченных храмов силой заставляют переписывать церковное имущество на территориальные общины, забирают оригиналы документов и печати.