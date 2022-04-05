Войти | Зарегистрироваться
16:08

вторник,
05 апреля
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Наместник Киево-Печерской лавры УПЦ рассказал, как живет обитель во время войны

05.04.2022 / 15:20
Наместник Киево-Печерской лавры УПЦ рассказал, как живет обитель во время войны
Источник: Центр информации УПЦ
В дни войны неприемлемо разделяться на «своих» и «чужих», и сказал, что своими сегодня являются все те, кто находится со своей страной


Киево-Печерская лавра, являясь центром Православия, всегда жила и продолжает жить в дни войны прежде всего духовной жизнью.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел сказал в интервью «CNN».

«Мы совершаем каждый день богослужения, каждый день круглосуточно читается Псалтирь за мир в нашей державе, за мир во всем мире, потому что это так важно, так было всегда. Лавра молилась и молится», – отметил митрополит Павел.

Владыка отметил, что обитель охватывает довольно большой пласт гуманитарной деятельности.

«Мы стараемся помочь всем. Господь помог, и мы успели заготовить больше, чем нам нужно на год крупы и картофеля. Мы раздали более 150 тонн продуктов питания нуждающимся», – сказал наместник лавры.

По его словам, Киево-Печерская лавра всегда помогала больницам Киева и детским домам – снабжала их овощами и продуктами, и сейчас в монастыре стараются сделать все, чтобы хоть немного скрасить жизнь киевлян, в том числе беженцев, которые проживают в обители в количестве 350 человек.

Также архиерей отметил, что в дни войны неприемлемо разделяться на «своих» и «чужих», и сказал, что своими сегодня являются все те, кто находится со своей страной.

«Христианин должен молиться за всех и за вся. У Бога нет ни своих, ни чужих. Православный, католик, мусульманин – не делай ближнему того, чего не хочешь себе», – напомнил митрополит Павел слова Спасителя.

Источник: Inpress.ua
благотворительность, Киево-Печерская лавра, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
5 апреля
4 апреля
3 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.