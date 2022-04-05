Наместник Киево-Печерской лавры УПЦ рассказал, как живет обитель во время войны



Киево-Печерская лавра, являясь центром Православия, всегда жила и продолжает жить в дни войны прежде всего духовной жизнью.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел сказал в интервью «CNN».

«Мы совершаем каждый день богослужения, каждый день круглосуточно читается Псалтирь за мир в нашей державе, за мир во всем мире, потому что это так важно, так было всегда. Лавра молилась и молится», – отметил митрополит Павел.

Владыка отметил, что обитель охватывает довольно большой пласт гуманитарной деятельности.

«Мы стараемся помочь всем. Господь помог, и мы успели заготовить больше, чем нам нужно на год крупы и картофеля. Мы раздали более 150 тонн продуктов питания нуждающимся», – сказал наместник лавры.

По его словам, Киево-Печерская лавра всегда помогала больницам Киева и детским домам – снабжала их овощами и продуктами, и сейчас в монастыре стараются сделать все, чтобы хоть немного скрасить жизнь киевлян, в том числе беженцев, которые проживают в обители в количестве 350 человек.

Также архиерей отметил, что в дни войны неприемлемо разделяться на «своих» и «чужих», и сказал, что своими сегодня являются все те, кто находится со своей страной.

«Христианин должен молиться за всех и за вся. У Бога нет ни своих, ни чужих. Православный, католик, мусульманин – не делай ближнему того, чего не хочешь себе», – напомнил митрополит Павел слова Спасителя.