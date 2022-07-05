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На Хмельнитчине верующие УПЦ отстояли свой храм от попытки захвата ПЦУ

04.07.2022 / 13:33
На Хмельнитчине верующие УПЦ отстояли свой храм от попытки захвата ПЦУ
Источник: Центр информации УПЦ
3 июля состоялся следующий этап попытки отобрать у православных верующих храм

В Хмельницкой области верующим Параскевинского храма села Княжполь удалось отстоять свой храм от захвата сторонниками ПЦУ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, 26 мая по инициативе депутата Хмельницкого облсовета Игоря Гая в селе Княжполь состоялось собрание представителей территориальной громады села, на котором было принято решение о переходе религиозной общины Параскевинского храма УПЦ в ПЦУ.

По словам настоятеля Параскевинской церкви священника Ильи Анферова, прихожан храма на данном собрании не было, поэтому решение о переходе в ПЦУ религиозной общины храма во имя святой Параскевы незаконны.

Собрание религиозной общины храма было проведено 21 мая. На этом собрании прихожане единогласно засвидетельствовали верность Украинской Православной Церкви. Протокол собрания религиозной общины был направлен в Хмельницкую военную администрацию.

Несмотря на это, председатель Хмельницкой ОВА принял во внимание решение собрания территориальной общины села, а не религиозной общины храма, и перерегистрировал документы общины в пользу ПЦУ.

3 июля состоялся следующий этап попытки отобрать у православных верующих храм.

«После Литургии, когда община служила молебен за мир в Украине, в церковь попытались проникнуть активисты ПЦУ во главе со священником Игорем Боровским. Прихожане вынуждены были запереть дверь и вызвать полицию. Во время богослужения активисты ПЦУ стучали в окна и кричали обиды. После приезда полиции прихожане открыли дверь и показали правоохранителям всю документацию на храм», – говорится в сообщении.

Представители ПЦУ требовали отдать им ключи от храма, но верующие УПЦ не позволили отобрать свою святыню. В результате дверь закрыли на два замка: общины УПЦ и активистов ПЦУ.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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