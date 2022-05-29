Основные типы бесперебойников питания

Источник бесперебойного питания — это устройство, обеспечивающее электроприборам стабильную работу даже при скачках напряжения или в случае отключения света. Оборудование позволяет сохранить документы и правильно выключить технику, а также продлевает электронике жизнь. Без этого устройства не обойтись владельцам персональных компьютеров, офисным работникам, медучреждениям и различным предприятиям. В магазине Алло представлен самый широкий выбор ИБП в Кривом Роге, мы же поговорим о том, на каком типе бесперебойника остановиться.

Резервные бесперебойники питания: самое бюджетное решение

Питание происходит напрямую от электрической сети. Если оборудование обнаруживает, что напряжение отклоняется от допустимых пределов, происходит автоматическое переключение на резервный АКБ. При возобновлении питания восстанавливается нормальный режим работы электроприборов. Главный плюс — невысокая стоимость. При этом у резервных ИБП есть ряд минусов:

небольшие задержки в питании (от 5 мс) в случае перебоев с электричеством;

отсутствие возможности стабилизировать напряжение и корректировать частоту во время работы онлайн;

плохая защищенность от высоковольтных вбросов.

Оборудование используют в случае относительно стабильной сети, к нему подключают приборы, способные функционировать при низком качестве питающего напряжения.

Особенности линейно-интерактивных моделей

Отличаются наличием входного регулятора напряжения. Это позволяет нейтрализовать часть сетевых колебаний без задействования аккумулятора. Кроме того, синхронизация инвертора и электросети сокращает время включения автономного режима. К минусам линейно-интерактивных моделей относят значительное искажение сигнала, высокую нагрузку при переходе на АКБ и отсутствие полной фильтрации.

Такие ИБП часто используются в промышленном и бытовом секторе. В то же время дорогостоящую IT-аппаратуру, лабораторную и медицинскую технику к ним подключать не рекомендуют.

Достоинства инверторных ИБП с двойным преобразованием

В них электроэнергия преобразуется дважды, что позволяет создать эталонное выходное напряжение. Переключение от сети на аккумулятор не занимает времени, что обеспечивает оптимальные условия для работы высокоточного оборудования. Стоят инверторные ИБП с двойным преобразованием дорого, но при этом у них множество плюсов:

отсутствие перерывов электроснабжения в случае скачков в сети;

возможность нейтрализовать большинство сетевых колебаний;

эффективное гашение входных воздействий;

отсутствие прямого взаимодействия подключенного оборудования с основной электросетью.

Перейдя на сайт Алло, клиенты найдут все распространенные разновидности источников бесперебойного питания и других гаджетов. Если вы не уверены, какая модель идеально подойдет для решения конкретных задач, консультанты магазина помогут определиться с оптимальным устройством.