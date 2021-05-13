Сервисы для изучения английского онлайн

Шёл второй год карантина… Интроверты сидели в своих пледиках и потягивали чай, а экстраверты сходили с ума от нехватки личного человеческого общения. Дабы отвлечься погрузились бедные экстраверты в саморазвитие. И разошлись они в поисках онлайн-ресурсов для изучения английского, ибо эпидемия была, и на улицу было не выйти. Вот сказ о том, где найти то, что вы ищете!

В силу огромного разнообразия материалов, в статье будут приведены основные их типы с ситуативными примерами.

Материалы, специально разработанные для изучающих английский язык в качестве иностранного. Это касается в основном восприятия речи на слух и чтения, поскольку письмо и речь, конечно, лучше отрабатывать на практике в группе. Что касается слушания, уделите особенное внимание разговорной речи, примерам повседневного общения и сайтам с записями общения в формальной форме (TED Talks). По теме чтения посетите бесплатные курсы для самостоятельного обучения (ReadTheory), поработайте с адаптированными текстами и почитайте газеты или даже просто новости. Мобильные приложения. Хороший способ держать руку на пульсе своего английского. В последнее время количество полностью бесплатных приложений для изучения английского сильно выросло. При этом они покрывают самые разные аспекты языка, как то полный курс самостоятельного изучения, обучение по отрывкам из фильмов, интерактивные субтитры, дидактические карточки и еще много-много другого. Общение с англоговорящими людьми. Если вы еще не слышали, из общего их количества всего лишь около 25% является носителями. Это гарантирует, что вы услышите самые разные акценты и способы произношения, а это необходимо для тренировки слухового восприятия. Ведь когда кто-то говорит на вашем родном языке, вы все равно понимаете его, несмотря на то, что он, возможно, шепелявит или говорит нечетко из-за нетрезвого состояния. Есть огромное количество форумов, собирающих людей для общения (The English Club) или совместной подготовки к международным экзаменам (IELTS Network). Плюс, вам могут помочь распространенные социальные сети. Развлекательные сервисы. Тут можно полностью настраиваться на волну ваших увлечений. Например, посмотреть уже тысячу раз просмотренный фильм на английском языке или наконец-то разобрать текст любимой песни зарубежного исполнителя. Можно смотреть телешоу и передачи, тем более, что некоторые ведущие становятся популярными даже в русскоязычном пространстве, даже если их не всегда полностью понимают. Подобного контента даже не море, а целый океан на ютубе. Если вы живете где-то, откуда доступ к нему закрыт, существуют аналоги, среди которых Dailymotion и Vimeo. Что касается музыки, то можете создать целые списки воспроизведения на английском (Pandora и Spotify) или настроиться на волну любой англоязычной радиостанции (iHeartRadio и TuneIn). Ну и в конце-то концов, можно следить за новостями индустрии развлечений, погружаясь в фанатские форумы или просто читая что-то наподобие Entertainment Weekly или People Magazine.

Итак, пришли наши дорогие экстраверты к тому, что искали. Нашли они зарытое сокровище. Они его откопали, раскрыли сундук и увидели драгоценности. Однако, как и все советы, напечатанные онлайн, применять – кхем, кхем, поднять – их оказалось очень трудно. И теперь выбор остается за ними. Постараются ли они воспользоваться найденным? Это зависит только от вас – кхем, от них. Да что ж такое?..

Интернет может быть полезным и даже поглотить часть карантинной апатии. Пользуйтесь им мудро и будет вам счастье :) Успехов в изучении языка!