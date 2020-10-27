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NASA обнаружила воду на обращенной к Земле стороне Луне

27.10.2020 / 17:59
В ходе исследований Луны с помощь летающего инфракрасного телескопа SOFIA на ее обращенной к Земле стороне впервые зафиксированы следы воды, сообщили 26 октября представители NASA.

Открытие было сделано в рамках исследований, проводившихся на стратосферной германо-американской обсерватории SOFIA, которая размещается на борту самолета Boeing 747.

"Мы впервые можем подтвердить наличие воды на солнечной стороне Луны благодаря данным, полученным с телескопа SOFIA, - сообщил в своем "Твиттере" глава агентства Джим Брайденстайн. - Мы пока не знаем, сможем ли мы использовать ее в качестве ресурса. Поиск воды на Луне имеет ключевое значение для наших исследовательских планов в рамках программы Artemis (по высадке американских астронавтов на Луну в 2024 году)".

Научный сотрудник Центра космических полетов имени Годдарда Кейси Хоннибалл, которая изучает данные о возможных запасах воды на Луне, выступая на пресс-конференции в понедельник, сообщила, что на солнечной стороне Луны в рамках исследований, проводившихся с использованием обсерватории SOFIA, были "впервые зафиксированы молекулы воды".

Ранее считалось, что вода на Луне может находиться в кратерах на ее обратной темной стороне, которая не подвергается солнечному нагреву.

В рамках амбициозной программы NASA Artemis ("Артемида") в 2024 году планируется возвращение американских астронавтов на Луну и проведение исследований в районе ее Южного полюса, где должны находиться запасы воды в виде льда.

Как указывает NASA, являясь источником воды, воздуха и топлива, они станут ключевым ресурсом для длительных лунных миссий, а также смогут обеспечивать исследования дальнего космического пространства.

В 1970-х годах советский зонд впервые зафиксировал следы воды на поверхности Луны, а в 1990-х годах зонд NASA Clementine обнаружил вблизи полюсов Луны лед, который мог бы обеспечивать обитаемую лунную станцию водой и топливом для космических миссий. В 2018 году NASA заявило, что на Луне, несомненно, есть вода, однако размеры ее запасов до конца не исследованы.

Источник

вода, Луна, NASA
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