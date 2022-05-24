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На Закарпатье молодежь УПЦ помогает сотням беженцев и нуждающимся

24.05.2022 / 12:50
На Закарпатье молодежь УПЦ помогает сотням беженцев и нуждающимся
Источник: Центр информации УПЦ
Движение окормляет 340 детей-сирот и порядка 200 пенсионеров

На Закарпатье Иршавское молодёжное братство имени святого Иоанна Предтечи УПЦ в сотрудничестве с организацией «Волонтёры Закарпатья» помогаетбеженцам и всем нуждающимся.

Как сообщает Центр информации УПЦ, статистику о деятельности православной молодёжи за 86 дней войны опубликовала в Фейсбуке координатор движения Марселина Келемен.

«800 человек благодаря местным властям и добрым людям смогли поселить. 17 тысяч обедов и ужинов роздано. 12 тысяч 500 человек получили частичку пасхальной радости, 150 семей и военных получили пасхальные корзинки. 7 тысяч 800 семьям смогли оказать помощь, 100 детей с мамами побывали на экскурсиях», - написала координатор движения.

Кроме того, движение окормляет 340 детей-сирот и порядка 200 пенсионеров. Волонтёр отметила, это те люди, которым нужна не только материальная поддержка, но и внимание и любовь.

Материальную помощь движение передаёт и малоимущим жителям пяти местных территориальных общин - выдача гумпомощи для них проходит дважды в неделю, - и другим нуждающимся жителям Украины: за минувшее время по почте было передано уже около 1,5 тысяч кг гумпомощи.

Отмечается, что недавно движение организовало сбор и транш помощи в Киевскую область.

«4 тысячи 650 кг продуктов отвезли в Гостомель и близлежащие сёла. Два подразделения МЧС получили от нас помощь. Ну и конечно стараемся помогать нашей больнице и полиции», — написала Марселина, отметив, что деятельность волонтёров возможна благодаря сотрудничеству с многими благотворительными фондами.

Как сообщалось ранее, основатель и руководитель Иршавского молодёжного братства имени святого Иоанна Предтечи - наместник Свято-Иоанно-Богословского монастыря УПЦ в селе Сельце архимандрит Агапит (Шпиняк).

Источник: Inpress.ua
помощь, беженцы, УПЦ, Мукачевская епархия
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