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В УПЦ назвали решение ПЦУ создать монастырь в Киево-Печерской лавре угрозой религиозной вражды

24.05.2022 / 12:30
В УПЦ назвали решение ПЦУ создать монастырь в Киево-Печерской лавре угрозой религиозной вражды
Источник: Центр информации УПЦ
Практика создания параллельных церковных структур с подобным или одинаковым наименованием была введена еще при Филарете (Денисенко) с целью рейдерского захвата имущества религиозных общин

Решение синода ПЦУ об образовании мужского монастыря на территории Киево-Печерской лавры не преследует цели организации монашеской жизни, но создает угрозу вражды на религиозной почве.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на law.church.ua, об этом говорится в комментарии Юридического отдела Украинской Православной Церкви.

«В своем решении об образовании мужского монастыря ПЦУ в Киево-Печерской Лавре Синод ПЦУ фактически дублирует название находящегося мужского монастыря УПЦ, действующего в настоящее время в Киево-Печерской Лавре. Также такое решение подтверждает захватническую политику церковного мародерства на уровне Священного Синода ПЦУ, которая вводится с начала военной агрессии РФ против Украины, заключающейся в незаконном захвате храмов и религиозных организаций, принадлежащих Украинской Православной Церкви», - отметили в Юридическом отделе УПЦ.

В комментарии напомнили, что практика создания параллельных церковных структур с подобным или одинаковым наименованием была введена еще при Филарете (Денисенко) с целью рейдерского захвата имущества религиозных общин.

«Начиная с 90-х годов усилиями верующих и монахов мужского монастыря УПЦ Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры были восстановлены храмы, кельи и богослужебная жизнь в монастыре, которая совершается до настоящего времени. Согласно статистическим данным Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести (ДЭСС), по состоянию на 1 января 2021 года сеть монастырей ПЦУ составляет 79 монастырей, в которые входят 233 монаха, что в совокупности составляет 2,9 человека на один монастырь. Эта информация свидетельствует о том, что на сегодняшний день ПЦУ не нуждается в образовании дополнительных монастырей, поскольку в ПЦУ практически нет желающих жить монашеской жизнью, а подавляющее большинство монастырей ПЦУ существует только номинально на бумаге», - подчеркнули в УПЦ.

В Юридическом отделе УПЦ считают, что образование монастыря на территории Лавры создает «потенциальную угрозу вражды на религиозной почве».

Синод ПЦУ 23 мая решил создать религиозную организацию «Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра» (мужской монастырь) и обратиться в Кабинет министров Украины с ходатайством о передаче одного из храмов Верхней Лавры и отдельных ее помещений в пользование для совершения богослужений.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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