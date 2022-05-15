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В УПЦ новый епископ - Новоселицкий

15.05.2022 / 17:30
В УПЦ новый епископ - Новоселицкий
Источник: Центр информации УПЦ
За богослужением архиереи, духовенство и верующие молились о прекращении войны и мир в Украине

В Украинской Православной Церкви совершили архиерейскую хиротонию.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, хиротония архимандрита Клеопы (Мигаеси) во епископа Новоселицкого, викария Черновицко-Буковинской епархии, состоялась за богослужением в храме в честь преподобного Агапита Печерского Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Перед началом Божественной литургии священнослужители УПЦ совершили особый чин, который является частью архиерейской хиротонии. Кандидат во епископы произнес исповедание веры и дал обет беречь правила Апостолов, Вселенских и Поместных Соборов и отцов Церкви. Чин завершился многолетием Предстоятелю, архиереям, церковному народу и ставленнику.

За богослужением архиереи, духовенство и верующие молились о прекращении войны и мир в Украине.

После прочтения Евангелия об исцелении Господом расслабленного возле Овчей купели Предстоятель УПЦ обратился к верующим с архипастырским словом. «В духовной жизни не нужно искать путь меньшего сопротивления, но идти по пути Истины, даже если будет тяжело. Истина - это Господь наш Иисус Христос. Человек в жизни должен следовать за Христом и ко Христу. Чтобы человек не встретил на этом пути, он должен переносить, терпеть и продолжать идти. Если человек будет пытаться, то Бог обязательно пошлет ему дух любви и тех, кто в трудную минуту протянет руку помощи», - призвал Блаженнейший.

«Пусть Господь поможет соблюдать Божью заповедь и заставлять себя любить друг друга, чтобы уподобиться Божественной благодати. Тогда сможем соединиться с Богом, Который Сам есть Любовь. Да поможет Господь и благословит землю нашу миром!», - пожелал Митрополит Онуфрий.

В завершение богослужения Предстоятель УПЦ вручил епископу Клеопе архиерейский жезл, после чего епископ, по традиции, подал верующим свое первое архипастырское благословение.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, новый епископ
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